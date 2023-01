Tot el que has de saber sobre les Festes de Sant Sebastià, a Matadepera

Aquest dijous s'han iniciat a Matadepera, com ja és habitual en aquesta època de l'any, les Festes de Sant Sebastià. És a dir, la celebració popular d'hivern més gran del municipi que estarà vigent fins alEntre les activitats programades, que tindran lloc durant tot el mes de gener, hi hai latant per a grans com per a petits.La Germandat de Sant Sebastià també ha organitzat laamb encesa de monumentals fogueres per testimoniar la dependència i el valor del foc en èpoques pretèrites.Aquests esdeveniments comencen ja aquest divendresamb especial protagonisme de les feines del camp, protagonitzen el calendari d'activitats. Consulta aquí la programació detallada de les Festes de Sant Sebastià 2023.Durant els dies de les festes també es farà una. El pi és el símbol de les festes. Se n’escull un i es baixa carregat a l’espatlla, per la gent del poble. L’endemà es planta a la, al centre del poble. Aquest dissabte és laque tindrà lloc a partir de les, fins arribar a Cal Baldiró.També es farà elper arribar fins dalt del pi, que és el pròxim dissabte a les 10 hores a la mateixa plaça central. El qui arriba amb menys temps, guanyarà un pernil com a premi.