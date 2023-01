Marcel·lí Bosch encapçalarà la llista de Junts X Matadepera

Núria Garcia, presidenta local de Junts x Matadepera i segona a la llista Foto: Junts x Matadepera

Biografia dels candidats

L’actual primer tinent d’alcalde i portaveu de, i la 4a tinent d’alcaldiavan oficialitzar aquest dilluns 9 de gener davant de l’assemblea local la seva candidatura conjunta de cara a lesEls afiliats de Junts x Matadepera han ratificat aquest pacte en una votació telemàtica que ha tingut lloc aquest dimarts i dimecres. Amb un resultat que dóna unes concreten aquestes dues posicions a la llista de Junts per als comicis del maig del 2023.Per Núria Garcia, "és fonamental que s’escolti la voluntat dels militants perquè Junts és un partit transversal que va néixer de la mà delamb l’esperit de ser un espai polític on tothom que vol un país lliure s’hi trobi bé, iper assolir una Catalunya independent".“que ens fa més forts i que aglutina diferents sensibilitats”, ha explicat.Segons Marcel·lí Bosc, cal treballar amb uni que faci que laMarcel·lí Bosch (Matadepera, 1973) és graduat en Prevenció i Seguretat Integral per l’Escola Universitària de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI-UAB). Des de 2022 és professor col·laborador de l’assignatura “Models Integrats de Gestió: Seguretat” del mateix grau. És el President de l’Àmbit Sectorial de Seguretat i Defensa a Junts per Catalunya i des del 2006 treballa com a bomber de l’SPEIS de l’Ajuntament de Barcelona.Núria Garcia (Terrassa, 1963) és diplomada en Traducció i interpretació (UAB), representant electa de l’Assemblea del Consell per la República, va ser coordinadora de l’Assemblea Nacional Catalana a Matadepera i consellera nacional de Junts x Catalunya. Actualment compagina la tasca política amb l’empresa familiar.Tant per Bosch com per Garcia serà la seva 3a legislatura si surten escollits. Bosch és actualment Regidor de Seguretat i Protecció Civil de Medi Ambient i Activitats i Garcia és Regidora de Cultura, Promoció econòmica, Ocupació, Turisme, Solidaritat i Teixit Associatiu.