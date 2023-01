El Cinema Catalunya de Terrassa obté 12 mil euros dels fons Next Generation

Llistat d’actuacions a fer al llarg de 2023 amb els fons Next Generation

Altres actuacions de millora i fidelització fetes durant el present Mandat

El Cinema Catalunya ha obtingut una subvenció deconcedits peren el marc delfinançat per lai destinat a sales d’exhibició cinematogràfica. Les actuacions aprovades es duran a terme al llarg d’aquest 2023.Els projectes presentats a aquesta convocatòria han de complir amb determinats objectius en termes de. D’entre aquests eixos fonamentals, és obligatori quede l’import total sol·licitat comprengui actuacions destinades a laResponent a aquests requisits, el projecte presentat pel Cinema Catalunya ha prioritzat els següents elements: la substitució de les pantalles de projecció de les dues sales actuals, la incorporació de nova maquinària digital en els elements de projecció, la substitució de la il·luminació actual per llums LED de baix consum, la instal·lació de nous sanitaris als lavabos públics per a un major estalvi d’aigua, i la substitució de les vitrines de la façana per expositors més accessibles i visibles per a tots els públics. Tot plegat, amb l’objectiu d’oferir un millor servei i una experiència més confortable al públic.La regidora de la Societat Municipal de Comunicació,destaca la importància d’aquest ajut: «Aquesta inversió ens permetrà oferir un servei de més qualitat i més confortable per al nostre públic, adaptat a les noves tecnologies i alhora més compromès amb l’estalvi energètic. La ciutat i la cultura hi guanyen, perquè tothom podrà gaudir d’aquestes millores».Durant aquest Mandat, el Cinema Catalunya ha incorporat altres millores i línies de programació per a continuar oferint una oferta singular, de qualitat i alhora oberta a tota la ciutadania. En destaquen: l’increment de sessions en versió original subtitulada, l’aposta per l’accessibilitat, amb les projeccions deper a persones ambla incorporació d’un bucle magnètic a la taquilla per facilitar la comunicació amb les persones amb necessitats auditives, i la instal·lació de bombetes LED al voltant del cartell de la façana per a un menor consum i una dinamització de l’eix comercial del centre de la ciutat.Com a mesures de fidelització del públic, el Cinema Catalunya ofereix des de fa anys l’així com unper al públic general. A més, l’equipament també accepta el carnetque busca apropar infants i joves dels esplais diaris de la ciutat. Per últim, també cal recordar que el públic del Catalunya tésol·licitant el segell a taquilla.El Cinema Catalunya és membre de laCoincidint amb el seu, l’any 2016, es va renovar totalment la seva web, per tal de fer-la molt més dinàmica, atractiva i accessible, millorant la informació i la gestió de la venda d’entrades per internet.El Cinema Catalunya disposa de dues sales i estàmentre que destina les tardes del dilluns i dimarts i els matins de tota la setmana a acollir diversos cicles i activitats vinculades a l'àmbit divulgatiu i docent, entre d’altres. Inaugurat el 28 de març de 1916 i obra de l’arquitecteésal carrer de Sant Pere, 9.Després de diversos anys de gestió privada,davant del seu imminent tancament i assumir-ne la gestió per mitjà de laA dia d’avui, el Cinema Catalunya és un dels pocs cinemes de gestió pública que encara segueixen actius a tot Catalunya. De fet, diverses fonts apunten queentre totes les que es mantenen en funcionament. En aquest sentit,