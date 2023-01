Terrassa acorda amb Territori millorar la mobilitat a la ciutat i les seves connexions amb la creació d'un grup de treball

Recepció institucional

En la reunió celebrada aquest matí entres'ha acordat la creació d'unper acordar i impulsar possibles solucions i alternatives a laamb les vies de comunicació d'alta capacitat d'arribada i sortida del terme municipal.A la trobada, ambdues institucions han posat damunt la taula laa tots els nivells, tant encom en serveis deLa millora de la xarxa d’infraestructures en la segona corona metropolitana ha de ser una prioritat per al desenvolupament del territori i la projecció econòmica i social dels municipis que l'integren. Així s'ha vingut reivindicant i sol·licitant des de Terrassa des de fa anys i així s'ha traslladat al titular de Territori de la Generalitat a la reunió. Des de Terrassa es considera que caldria respectar elaprovat des del febrer de 2021.[h3Millorar el peatge de Les FontsEl grup de treball, integrat per responsables tècnics i polítics municipals i del propi Departament, tindrà per objectiu proposar i impulsar solucions per donar resposta a les necessitats concretes de Terrassa, immersa en un canvi modal pel que fa a mobilitat, així com aEn aquest sentit, a la reunió s'ha tractat la millora de la situació del. Des de la Generalitat s'han compromès a estudiar el flux de trànsit de la zona, tant de lacom de laper trobar una solució i la seva possible viabilitat.Previ a la reunió,, ha estat rebut institucionalment a l'Ajuntament per part de l'alcalde, acompanyat pels portaveus dels Grup Municipals, i ha signat el. A la reunió de treball també hi han assistit el tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert; i la tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat,, així com del Secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,