Un camió grua ha transportat l'helicòpter des de l'aeroport de Sabadell i fins l'MNACTEC Foto: MNACTEC

Què trobaràs a l'exposició?

Realment no ha "aterrat" al pati del, sinó que ha estat transportat per undes deper la C-58 i fins arribar a la Rambla d'Ègara i al museu. Es tracta d'uni que properament s'incorporarà a l'exposició itinerantque commemora les quatre dècades d'història de laL'helicòpter, que porta, podrà, formant part de l'exposició. La mostra, disponibleexplicarà els orígens, l'evolució, el funcionament actual i els reptes de futur del cos, i comptarà també amb altres objectes que ajudaran a explicar-ne la història.Hi haurà elsque han tingut els Bombers de la Generalitat al llarg de la seva història, des del 1980, els dels grups operatius del Cos () i els d’altres unitats de laque donen suport a l’operativa dels Bombers (elsel personal tècnic operador de control o els auxiliars d’ofici forestal). Així mateix, s’hi podran veure objectes del fons patrimonials del MNACTEC relacionats amb els bombers com el Ford Model TT, remolcs extintors o la Motobomba Montserrat.L’exposició ha estat comissariada pel, integrat per personal de la DGPEIS que, a banda de la seva feina rutinària, dedica part del seu temps a la: vehicles, eines, documentació escrita, material fotogràfic i memòria oral de les persones que han format part del Cos de Bombers al llarg d’aquestes quatre dècades.Aquesta mostra itinerant ja s’ha pogut visitar a Puigcerdà, Manresa i Vic.