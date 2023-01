Gemma Margarit serà la candidata de Junts a l'alcaldia de Castellbisbal

L'assemblea, celebrada el passat 16 de desembre, va aplegar militants i simpatitzants de la formacióper donar suport a la. Conduïda pell’assemblea va certificar per unanimitat l'elecció de l'actuali regidora del govern de coalició a lque repetirà per als propers comicis, ha manifestat que, "i "per modernitzar i acostar l'administració als ciutadans". En acabar, Gemma Margarit va agrair el suport i la confiança rebuda per part de l’assemblea local.Per la seva part, el president comarcal de Junts per Catalunya del Vallès Occidental sector Terrassa,ha destacati "el treball realitzat per la candidata al capdavant de les àrees de Serveis Centrals, Sanitat i Salut Pública, Consum i Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç durant aquesta legislatura dins del govern municipal".