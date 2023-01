Ballart condemna un atac a la seva família a través de les xarxes

⛔ Hi ha coses que NO, NO i NO!



No és el primer cop que rebo atacs així, sinó que és força habitual,però aquest és especialment desagradable.



L'alcalde sóc jo. Accepto crítiques i opinions en contra però... a la meva família, DEIXEU-LA EN PAU!



— Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) January 8, 2023

No és la primera vegada querepcap a la seva persona o professió, tal i com ell mateix ha declarat. Aquest cop, però, l'atac ha arribat massa lluny:L'usuari, Federico Trullas Rossell, va escriure a finals de desembre un post on culpava a l'alcalde dede la ciutat, acusant-lo que hi havia massa persones d'origen marroquí vivint a Terrassa, incloent-hi els propis fills de Ballart.A més, l'usuari declarava que Ballart haviacomel que afegia que era "una autèntica vergonya".Federico acabava amb un missatge cap a la ciutadania, avisant que qui votés a Jordi Ballart seria. Davant aquest comentari,, i menys cap a la seva família.Són coses que haig d'aguantar?". Per ara, es desconeix si l'alcalde prendrà accions legals contra l'usuari.