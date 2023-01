Així és la nova ordenança d'ús de l'Anella Verda de Terrassa

Anella Verda de Terrassa, una normativa que ordena la freqüentació, els usos i l'exercici de les activitats que fa la ciutadania en matèria d'esport, turisme, educació i lleure, entre d'altres. Aquesta nova ordenança afecta a tot el sòl no urbanitzable i, de manera transitòria, també els sectors perimetrals pendents de desenvolupament. Aquesta regulació també s'alinea amb la normativa actual del Parc Natural de Sant Llorenç, amb un pla d'usos propi de la Diputació de Barcelona.



Els 51 articles de la nova Ordenança recullen les disposicions generals de la normativa, la protecció del patrimoni natural i rural, la regulació de l'ús dels camins públics i de la mobilitat dins de l'entorn natural. També vetlla perquè els comportaments dels usuaris siguin cívics, i la celebració d'activitats esportives o de lleure com ara curses i caminades, i del seu control i vigilància. La funció d'inspecció i supervisió serà a càrrec de personal municipal de medi ambient.



La regulació afecta unes 4.400 hectàrees, el 65% del terme municipal de Terrassa. La voluntat de l'Ajuntament és garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen la ciutat, recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l'activitat de les masies i del sector primari, i fomentant un ús social i responsable de tot l'entorn natural.



Un dels elements més característics és el camí circular de 35 quilòmetres, que dona la volta sencera al terme municipal i que transita per llocs de gran interès paisatgístic i patrimonial. Des de la ciutat s'accedeix amb facilitat a través de les portes de l'Anella Verda i dels camins històrics que connecten amb aquest itinerari.



Què regula la nova ordenança?

Fauna i flora. L'Anella Verda és l'hàbitat de diverses espèices de fauna silvestre, algunes d'elles protegides, i també és l'entorn on es desenvolupen activitats agrícoles i ramaderes. Les persones usuàries de l'Anella han de tenir un comportament respectuós per tal de preservar aquest entorn.



Camins. La normativa prohibeix que els vehicles aparquin en llocs no habilitats, impedint el pas a la resta d'usuaris, o que es facin usos que puguin afectar o malmetre el domini públic.



Anar a peu. L'ordenança estableix que s'ha de fer per camins o senders existents, i prohibeix obrir-ne de nous, així com trepitjar o creuar els camps de conreu i els seus marges.



Desplaçar-se en bicicleta. S'ha de circular per camins de tres metres o més d'amplada, no superar els 30 km/h i respectant sempre la preferència dels vianants. Els ciclistes no poden anar per corriols, camps a través, roquetars, rieres i torrents.



Circular amb vehicles de motor. Només s'hi pot anar pels vials de quatre metres d'amplada com a mínim, però hi ha trams que estan tancats o prohibits: els camins pels tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta, llit sec i torrents i rieres. A més, s'ha de circular a una velocitat màxima de 30 km/h i de manera eficient, és a dir apagant el motor quan el vehicle estigui aturat, engegar amb una arrencada suau, utilitzar el fre motor per reduir la velocitat, no frenar bruscament...



Passejar amb gossos. Sempre han d'anar lligats, per tal d'evitar problemes amb altres usuaris, destorbar els ramats o evitar que envaeixin els camps de conreu. Els propietaris també estan obligats a recollir les deposicions dels animals. Només podran anar deslligats en llocs habilitats, o que siguin privats i tancats. Els gossos de caça, pastors i de policia només poden participar en activitats autoritzades.



Residus. Tots els usuaris de l'Anella Verda s'han e'endur les deixalles que generin i deixar-les als contenidors corresponents un cop arribin a la ciutat.



Sorolls. Cal evitar els sorolls innecessaris i comportaments que puguin pertorbar l'equilibri del medi natural o molestar les persones.



Restes vegetals. Està prohibit cremar-les, tot i que es poden autoritzar per motius fitosanitaris en arbres i per eliminar restes d'esporga. Aquest dimecres, 4 de gener, ha entrat en vigor l'ordenança d'ús de l'de Terrassa, una normativa que ordena la freqüentació, els usos i l'exercici de les activitats que fa la ciutadania en matèria d'esport, turisme, educació i lleure, entre d'altres. Aquesta nova ordenança afecta a tot eli, de manera transitòria, també els sectors perimetrals pendents de desenvolupament. Aquesta regulació també s'alinea amb la normativa actual del, amb un pla d'usos propi de la Diputació de Barcelona.Els 51 articles de la nova Ordenança recullen les disposicions generals de la normativa, la protecció del patrimoni natural i rural, la regulació de l'ús dels camins públics i de la mobilitat dins de l'entorn natural. També vetlla perquè els comportaments dels usuaris siguin cívics, i la celebració d'activitats esportives o de lleure com ara curses i caminades, i del seu control i vigilància. La funció d'inspecció i supervisió serà a càrrec de personal municipal deLa regulació afecta unes, el 65% del terme municipal de Terrassa. La voluntat de l'Ajuntament és garantir la pervivència delsque protegeixen la ciutat, recuperar lesdels camps, promovent l'activitat de les masies i del sector primari, i fomentant unde tot l'entorn natural.Un dels elements més característics és elde 35 quilòmetres, que dona la volta sencera al terme municipal i que transita per llocs de gran interès. Des de la ciutat s'accedeix amb facilitat a través de les portes de l'Anella Verda i dels camins històrics que connecten amb aquest itinerari.

Quines sancions preveu?

La normativa estableix la prohibició de llençar coets, focs d'artifici i objectes que puguin originar un foc, les curses amb vehicles de motor, l'alliberament aeri d'objectes (globus, fanalets...), l'acampada lliure, la instal·lació de tendes de campanya, l'aparcament i pernotació en vehicles, furgonetes, caravanes o autocaravanes fora de les àrees habilitades; i construir i ocupar cabanes o altres estructures.La normativa també comtempla lesper incomplir la normativa, que poden ser molt greus, greus i lleus, i poden arribar fins also bé fer hores de compromís social substitutori per determinades activitats dins de l'àmbit del medi ambient, esports, neteja de la via pública, parcs, jardins i boscos...