Nou projecte per a la renaturalització de les rieres de Terrassa presentat als fons Next Generation

Restauració de la llera de les rieres, tenint en compte els riscos d’inundació.

Renaturalització de les lleres, amb increment de la biodiversitat i de la seva permeabilització.

Connexió de les rieres amb els espais agroforestals i els recorreguts de l’Anella Verda.

Reducció de la impermeabilització en els trams canalitzats de la riera del Palau.

Implantació d'espècies autòctones, en les lleres i els seus marges, adaptables a situacions de sequera, que contribueixin a la millora de la qualitat de l'aire i a la reducció de l’illa de calor urbana.

Reducció de l’efecte barrera entre barris, amb actuacions de connectivitat transversal per vianants i per a vehicles de mobilitat personal, amb atenció a la perspectiva de gènere.

Foment del procés participatiu en els àmbits residencials i productius adjacents a les lleres.

L’Ajuntament de Terrassa ha presentat una sol·licitud de subvenció a la, per valor de. L’objectiu d'optar a aquesta ajuda es centra en la redacció deli l’execució del Projecte de Connectivitat entre els barris demitjançant la creació d’unaa la confluència de lesLa subvenció s'emmarca en elmitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació (). Aquesta candidatura és laque presenta l’Ajuntament per a la renaturalització i adaptació al canvi climàtic de les rieres de Terrassa, la primera va ser el 29 de desembre de 2021, i la segona el 15 de març de 2022. En tots dos casos, les resolucions de la Fundación Biodiversidad, de 30 de juny i 9 de setembre de 2022 respectivament,Per a la«La nostra voluntat d'aconseguir trencar amb l'efecte barrera de les rieres és ferma, hem avançat molt en la projecció del projecte de futur i».L'objectiu d’aquesta tercera convocatòria de subvencions és elaixí com a. És dins d’aquests objectius on es situa la proposta de Terrassa per a la renaturalització dels trams urbans de les rieres del Palau i de les Arenes.Amb el Pla Estratègic es pretén transformar les rieres actuals en una autèntica infraestructura blava-verda. A gran escala, les rieres es convertiran en uni en els principals connectors biològics entre elL’àmbit del projecte compren, de forma preferent, l’àrea d'actuació del, junt amb les seves connexions amb l'entorn periurbà. Els objectius a assolir són:A més, el projecte executiu presentat, que consisteix en l’execució del Projecte d’obres per a la millora de la connectivitat dels barris urbans de les Fonts i de Can Parellada i del Projecte d’adequació de l'accessibilitat de la passarel·la d’accés a l’estació de les Fonts de Terrassa, permetrà disposar d’un primer tram d’aquesta infraestructura verda i blava, garantint la connexió de dos barris de la ciutat i contribuint a la millora de la connectivitat ecològica d’aquest tram de riera.D’acord amb la planificació prevista en les bases de la subvenció de la Fundación Biodiversidad,La resolució d’aquesta nova convocatòria haurà de publicar-se en un termini màxim de sis mesos, a comptar des del 22 de desembre de 2022.