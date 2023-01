Cavalcada de Reis 2023 de Terrassa: horari, recorregut i totes les novetats

Horaris de la cavalcada de Reis de Terrassa

Recorregut de la cavalcada de Reis 2023

La comitiva reial sortirà del carrer de Vallhonrat en direcció a la Rambla per iniciar un recorregut que passarà pel carrer de Vallhonrat; rambla d’Ègara; passeig del Vint-i-dos de Juliol; carrer del Nord; carrer de la Societat; plaça de la Creu Gran; carrer de la Creu Gran; carrer de Sant Antoni; plaça del Doctor Robert; passeig del Comte d’Ègara; carrer de la Font Vella; plaça Vella; carrer de Gavatxons; plaça de la Font Trobada i fins arribar al Raval de Montserrat.



La previsió és que la carrossa del Patge Xiu Xiu arribi cap a les 19.45 h al Raval de Montserrat i seguidament, a partir de les 20.30 h, ho facin els Reis, que seran rebuts en un escenari al Mercat de la Independència.



Totes les novetats de la Cavalcada de Reis a Terrassa Enguany, Melcior, Gaspar i Baltassar recorreran els carrers de la nostra ciutat amb tres noves carrosses màgiques, cadascuna per ambientar el motiu de cada rei: Or, Encens i Mirra. Les noves carrosses han estat dissenyades pels alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, que han apostat per tornar als orígens de la tradició a través de la combinació d'elements. Els materials seran diferents depenent de cada carrossa, seguint amb el model del reciclatge i la sostenibilitat.

cadascuna per ambientar el motiu de cada rei: Or, Encens i Mirra. Les noves carrosses han estat dissenyades pels alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, que han apostat per tornar als orígens de la tradició a través de la combinació d'elements. Els materials seran diferents depenent de cada carrossa, seguint amb el model del Dues-centes persones podran participar gratuïtament a la Cavalcada de Reis, ja escollides a través d'un sorteig efectuat pel Centre Cultural El Social. La Cavalcada comptarà, a més, amb dotze grups de música, 500 patges (en total 660 participants) i 450 voluntaris.

podran participar gratuïtament a la Cavalcada de Reis, ja escollides a través d'un sorteig efectuat pel Centre Cultural El Social. La Cavalcada comptarà, a més, amb dotze grups de música, L'escenari per rebre els Reis Mags serà al Mercat de la Independència, en comptes de al Raval de Montserrat. El canvi es deu a què el pessebre municipal enguany es situa al Raval. Per temes d'espai, és més còmode rebre Ses Majestats davant del Mercat de la Independència.



La nit de Nadal ja ha passat, però encara queda un dels esdeveniments més emocionants del Nadal, tant per grans com per petits: la Cavalcada dels Reis Mags d'Orient, que arriben a la nostra ciutatdisposats a repartir caramels, regals i somriures a tots els terrassencs. Aquest any, a més, serà més màgica que mai. Te la perdràs?Els Reis Mags arribaran a la nostra ciutat en helicòpter a lesal barri de Can Roca, districte 5, on seran rebuts per l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Cultura, Rosa Boladeras i dels responsables d’El Social.En aquest espai, des de les 16 h, se celebraràque comptarà amb un espectacle a càrrec de, entitats del districte, així com del Patge Xiu Xiu, que recollirà les darreres cartes dels infants.A partir de les, es preveu que s'inicï la tradicionalpels carrers de Terrassa, en la que Melcior, Gaspar i Baltasar estaran acompanyats d’un seguici de carrosses, patges i bandes musicals. Cap a leses calcula que Ses Majestats arribaran al