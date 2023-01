Noves rutes turístiques de Terrassa 2023

Visites guiades tots els dissabtes

L’Ajuntament de Terrassa presenta el nou catàlegper al 2023, que ofereix fins ai per diferents entitats i empreses del sector turístic de la ciutat amb l’objectiu de donar a conèixer els principals elements patrimonials i naturals de la ciutat i el seu entorn.El catàleg presenta com a principals novetats la nova oferta permanent de visites guiades a la Seu d’Ègara. Una proposta que eloferirà a partir del diaamb l’objectiu de donar a conèixer un dels conjunts monumentals més excepcionals del patrimoni cultural europeu i continuar avançant també en la candidatura pel seu reconeixement com aexplica que «la Seu d’Ègara és un dels espais més emblemàtics i representatius de la ciutat i la posada en marxa d’aquesta oferta permanent de rutes permetrà acostar, encara més, el conjunt monumental al públic a través de la seva història i la de la pròpia ciutat. Una oferta de visites amb la qual esperem arribar a tot tipus de públic i que ens ajudi a potenciar, encara més, la Seu d’Ègara com a un dels valors culturals i turístics més importants de Terrassa i del país».D’aquesta forma,de l’any es faranfent un, descobrint el ric patrimoni d’època visigoda, romànica i gòtica que amaga aquest singular conjunt monumental. Es duran a terme dues visites, amb reserva prèvia i places limitades, que aniran a càrrec de guies del Servei Educatiu del Museu de Terrassa:i «Ambdues comptaran amb passis en català i en castellà, combinant horaris de matí i tarda. Les entrades es podran adquirir de forma anticipada a través del web https://www.terrassa.cat/visita-museu.Una altra de les novetats, vinculada també a la Seu d’Ègara, és la posada en marxa,per part del Servei de Turisme, de la visita guiada. Es tracta d’un recorregut que parteix del Castell Cartoixa i que travessa el parc de Vallparadís fins a arribar a la Seu d’Ègara, finalitzant la ruta a l’antic ajuntament de l’Antic Poble de Sant Pere i actual Alberg de Vallparadís , on s’oferirà un refrigeri.En aquesta nova edició del catàleg de rutes turístiques per a l’any 2023, també s’incorporen les activitats programades a l’entorn deEs tracta d’una àmplia oferta de propostes de caràcter lúdic com ara itineraris de natura, tallers familiars o visites per conèixer els espais de l’Anella Verda organitzades des delUna altra de les novetats és la proposta impulsada des de lque ofereix una ruta que permetrà «Conèixer els secrets de la» i fer un recorregut pel passat i el present d’aquest singular edifici. També s’han incorporat al nou catàleg de rutes les visites «El Vallès Golf a tocar», organitzada per, que ofereix una experiència que permet conèixer les instal·lacions d’un dels pocs camps de golf públics de Catalunya envoltat d’un entorn natural privilegiat, com els camps de Can Bonvilar i l’Anella Verda. La proposta també inclou unaexplica que aquest nou catàleg «és el resultat de la feina que s’ha dut a terme a la Taula de Treball de Turisme, amb totes i tots els agents implicats, i en la línia d’incorporar nous productes turístics que ens ajudin a promocionar els nostres elements i valors patrimonials i que, al mateix temps, contribueixin a fer de».Forn ha afegit que «les rutes i les visites que s’ofereixen ens permeten apropar-nos als diferents atractius de la ciutat a través d’àmbits tan diversos com el patrimoni industrial i modernista, els espais naturals, la tradició tèxtil, la gastronomia o la història romana o medieval. Això no deixa de ser una mostra més dels molts i diversos atractius turístics que Terrassa pot oferir als i les visitants».Al marge de les novetats que presenta el nou catàleg, el Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa manté, també, un ampli ventall de rutes i visites guiades que venen funcionant en els darrers anys i que compten amb una bona acollida entre els usuaris i usuàries.És el cas de les visites gratuïtes a laque es duen a terme cada dia a les 12 h o les rutes «Terrassa, l’aventura del temps. Un matí en família al Parc de Vallparadís!»; «Seguint els passos de Lluís Muncunill»; «Un tastet pel modernisme industrial»; o «Mirades des de les alçades,Terrassa als teus peus!».A més, també es mantenen algunes de les rutes organitzades per altres agents turístics de la ciutat i que formen part de l’oferta turística estable de la ciutat. És el cas de laal Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya “1909. Un passeig per la fàbrica”; l’oferta de visites guiades al Museu Tèxtil amb la mostra «Un museu, mil trames»: l’exposició del 75è aniversari del Museu Tèxtil»; o «La Dominical al Museu de Terrassa», un programa de visites organitzades on s’ofereixen dues rutes mensuals de temàtiques diferents amb l’objectiu d’apropar als i les visitants a la història de la ciutat.Es mantenen, també, les rutes vinculades a l’entorn natural de la ciutat amb propostes com les «Passejades pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac» , programades des de lque permeten conèixer la història i alguns dels espais més emblemàtics del Parc.Per últim, el nou catàleg disposa d’un apartat de rutes i visites per«L’audioguia del modernisme industrial»; la «Gymkana Digital Turística: El Misteri Muncunill»; i l’itinerari musical «Terrassa Sonora»; així com un espai d’informació de rutes a la carta, destinades a grups; visites guiades a mida i en diferents idiomes; rutes familiars; l’oferta de visites inclusives i accessibles; o les propostes destinades a aquelles persones que vulguin descobrir el patrimoni per lliure.Tota la informació vinculada al nou catàleg de rutes turístiques es podrà consultar iampliar a la pàgina web www.visitaterrassa.cat.