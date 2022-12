Terrassa renova el descompte del 50% a la T-25 fins al 30 de juny de 2023

Modificar la vigència de la T-25

La resta de títols propis de TMESA mantenen les seves tarifes

L’Ajuntament de Terrassa mantindrà ladurant el període comprès entreLa mesura s’ha pres després que elpubliqués aquest dimecres, 28 de desembre, elde mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna en el qual establiai que es comprometin a implantar una reducció mínima del 50% del preu dels abonaments i títols multiviatge existents en els seus serveis, en el cas de Terrassa, la T-25.En aquest sentit, el Reial Decret informa queha d’anar a càrrec de les entitats locals, mentre que el Govern espanyol assumirà mitjançant subvencióexplica que «després d'estudiar la mesura i l'afectació municipal, hem considerat de vital importància fer l'esforç per mantenir aquest benefici social, que a més coinicideix amb les mesures de promoció i foment de la mobilitat en transport public del Govern Municipal».Aquesta ampliació comporta també la modificació de la vigència de la T-25 per tal que tots els títols T-25 bonificats adquirits entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 de juny de 2023 caduquin el 15 de juliol de 2023.Així, els títols T-25 bonificats, adquirits entre l’1 i el 30 de juny de 2023 sense estrenar, es podran bescanviar per títols del segon semestre del 2023 abonant la diferència entre la tarifa vigent al segon semestre del 2023 i la tarifa abonada al primer semestre del 2023 per aquell títol. No es faran devolucions de títols del primer semestre del 2023 utilitzats parcialment.Pel que fa a la resta de títols propis de TMESA,, el Ple Municipal el 23 de desembre va aprovaraixí com un ajust de les condicions de la T-Blanca per tal d’acondicionar el tram econòmic segons el percentatge d’augment de les pensions, per tal que usuaris pensionistes que ara ja no podien accedir a adquirir la targeta per l’augment de la seva pensió, poguessin tornar a obtenir aquest benefici.