Què fer la nit de Cap d'Any a Terrassa 2022-2023: les millors propostes

, un any que, sens dubte, no ens ha deixat indiferents. Com tots els anys, ha portat coses bones i d'altres dolentes, però. És la millor oportunitat per deixar el passat i els mals enrere, així que et proposem un seguit dede la millor manera. Quina prefereixes?La tradicional festa de Cap d'Any i les campanades que organitzava l'Ajuntament de Terrassa es trasllada del Raval de Montserrat a la Seu d'Ègara, amb sessions dei pensades per a tots els públics.L’acte començarà a lesamb l’actuació de la cantant, compositora i actriu cubana resident a Terrassa,, que oferirà al públic assistent un ampli repertori musical amb diferents estils per convidar a tothom a acomiadar el 2022 amb ritme i molta alegria. Una mica abans d’arribar a les dotze de la nit, laintroduiràfins que arribats a lesde manera que tots i totes les assistents puguin celebrar l’arribada de l’any 2023 complint amb la tradició i menjant el raïm.Un cop entrats en el nou any, serà el moment de l’inici de l’espectacle, a càrrec de la Companyia Óscar Bueno, que oferirà als terrassencs i terrassenques celebrar l’arribada del nou any cantant, ballant i sobretot compartint música i bons moments. L’espectacle, que es preveu que finalitzi pels volts de lacomptarà amb una gran pantalla en la queque, acompanyats de la lletra de cançons molt conegudes per tothom, convidarà les persones assistents a cantar i ballar al ritme dels temes que han marcat la música en els últims anys i participant d’aquesta activitat deEls més petits també volen dir adéu al 2022, i què millor que amb família i activitats aptes per a tots els públics, que facin divertir a totes les edats?El(carrer de Joan Àustria, 11) ofereix una festa de Cap d'Any familiar a partir de les 00.30 hores. A més, per escalfar motors,oferirà una Cercavila des del Mercat de Sant Pere fins al Mercat de la Independència de 10 a 14 hores el dia 31 de desembre.La cultura ens aporta la cirereta d'alegria que necessitem cada any, perquè no acomiadar el 2022 acompanyat també de mostres de cultura terrassenques? Lade Terrassa, el temple del Jazz per excel·lència, ens ofereix un concert per acompanyar les campanades, amb raïm i cotilló, a càrrec de la formació de jazz clàssicL'acte començarà a les 23.45 hores dissabte i el preu és de 35 euros per entrada (els socis de 24,50 euros).Hi ha moltes maneres de donar la benvinguda al nou any. Si el que et ve de gust és sortir de festa i ballar fins les tantes, et proposem un seguit de festes locals que segur que faran que moguis bé l'esquelet: