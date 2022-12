Les 10 entrevistes més llegides a La Torre aquest 2022

S'ha acabat 2022, l'any de la recuperació o pseudorecuperació de la pandèmia que ha fet estralls en tots els àmbits i també ha estat el de l'esclat de la guerra a Ucraïna . Un conflicte que ha condicionat la vida arreu, amb l'encariment sobtat de la vida. Tot i ser uns fets de caràcter global, a Terrassa s'ha deixat notar i així s'ha reflectit en les entrevistes d'enguany a La Torre del Palau -prop d'una trentena-.Uns testimonis que són un fidel reflex de l'actualitat, però també són terrassencs, o veïns del municipi, que han assolit fites importants. Entre aquesta selecció, hi ha protagonisme per a la vessant política, sobretot perquè aquest any que encetem arribem les eleccions municipals i tots els partits ja es preparen per aquesta cita. Però també el morbo ha cridat l'atenció com amb el polèmic programa de Joc de Cartes que buscava el xef més jove del Vallès