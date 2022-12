«Ella vol una nina i un os de peluix, i jo veure-la somriure»

«Et sents com un patge reial creant els lots de joguines»

La Paula Fortuny, coordinadora de Creu Roja Joventut Terrassa i de la campanya de joguines 22-23, preparant un dels lots Foto: Marina Torras

La Irene té 4 anys i aquest Nadal està molt contenta., explica somrient. Gràcies a la, podrà tenir els regals desitjats sota l'arbre la nit de Reis. La Irene ha vingut acompanyada de la mà del seu pare, esperant fora delper recollir el lot de joguines., expressa el pare, que és la primera vegada que s'inscriu a la campanya de joguines de la Creu Roja.Ell forma part d'entre lesque han vingut a buscar durant aquests dies els lots de joguines personalitzats que prepara l'entitat, que amb la campanyapermetran que entrede totes les edats obtinguin regals de Nadal. Amb una inscripció prèvia, la Creu Roja els ha proporcionat un tiquet amb el seu número de lot, una data i una hora per recollir-los al centre cívic.", comenta una mare de quatre infants, un d'ells d'acollida, mentre mira les joguines dins del lot que acaba de recollir. Dins de la bossa hi ha. Cada lot és diferent i pensat per cada infant en particular, en funció de l'estil de joguina que demanaven per Reis.Perquè aquesta iniciativa pugui tirar endavant, hi ha molta col·laboració i feina darrere. Tothom qui volia podia comprar joguines per aquests lots, i diverseso bé amb joguines físiques o aportacions econòmiques o ajudant a preparar els lots.Entre ells, les empreses que formen part de la campanya són l'Ajuntament de Terrassa, Publitesa Comunicació, Fundación Manuel Lao, CECOT – Cerclemón, TMESA, Gremi de Transports i Logística de Catalunya, Diari de Terrassa, MónTerrassa, Materials Aplicacions Corporatives i Sera.fi.Els requisits eren que les joguines que s'entreguessin fossinés a dir, que permetessin jugar tots plegats. "Tots els infants es mereixen les mateixes oportunitats. Per això, vam demanar que totes les joguines fossin noves.", explica lacoordinadora dei de la campanya de Joguines 22-23.Enguany, la pujada dels preus i la inflació, conseqüència de la guerra d'Ucraïna, ha provocat que més famílies es trobin en situació de"Aquest increment progressiu pot arribar a", han mencionat des de l'entitat. Per aquest motiu, la família de la Irene és una de les moltes que estrena el projecte solidari aquest any."Les famílies no poden agrair-nos-ho més.", acaba la Paula Fortuny.