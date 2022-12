Les cabines telefòniques públiques desapareixen dels carrers de Terrassa

Terrassa tenia fins a la tardor un total derepartides entre els diferents barris de la ciutat, que no continuaran formant part del paisatge urbà. El motiu és que la companyia, en compliment de la novaque ja no contempla el manteniment d’aquestes instal·lacions.Amb tot, perquè quedi un petit llegat a la ciutat, s’ha considerat l’opció que alguna unitat es dipositi al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Telefònica està fent eld’aquestes instal·lacionses de mitjans d’aquest any. A Terrassa els treballs es van iniciar a la tardor. Primer, localitzant les cabines i, després, procedint al seu desmantellament, desmuntant l’estructura del moble, retirant el cablejat i pavimentar la zona afectada.Amb la desaparició del concepte de servei universal dels telèfons públics de pagament, desapareixen, doncs, les cabines que en els darrers anys han estat infrautilitzades arran l’ús generalitzat de la telefonia mòbil, que ha provocat el progressiu declivi d’aquest servei.Fins ara, els municipis mitjans i grans estaven obligats a oferir, almenys, una cabina als seus carrers per cada 3.000 habitants.La primera cabina es va instal·lar l’any 1928 en el parc de El Retiro, de Madrid.