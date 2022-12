Terrassa es presenta per a la candidatura del Mundial 2034

Per molt sonat que sembli,, futbolista terrassenc i entrenador de l'equip de futbol masculí, s'ha reunit ambpresident de laper proposar-li a, que la nostra ciutat aculli el campionat d'aquí a dotze anys.ja té seu decidida:. Arran de l'emblemàtic impacte que ha tingut aquest últim esdeveniment futbolístic, celebrat a Qatar i amb l'aclamada victòria d'Argentina aquest desembre , Xavi Hernández no s'ha pogut estar de l'emoció de voler que Terrassa també en formi part . La seva idea és que s'aculli a l', o que es construeixi un altre de nou suficientment gran per acollir el Mundial.L'entrenador terrassenc ha destacat que, ja que el jugador egarenc Dani Olmo va marcar el primer gol de la selecció espanyola al campionat, el número 1 dels 7 gols aTot i quea vuitens de final, Hernández està convençut que la selecció aconseguirà anar més enllà de cara als pròxims mundials, i que es sentirà ben acollida a Terrassa.A continuació, et deixem unesque confirmen la notícia:Òbviament ens encantaria, però les seus del Mundial són països, no ciutats, i no sabem si Terrassa aconseguirà acollir un esdeveniment d'aquestes dimensions algun dia. Tot i així, mai perdem l'esperança i les ganes de fer bromes ;)