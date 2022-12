Pessebres a la natura, el tresor que amaga la muntanya al Nadal

Pessebre de l'Obac Vell

Pessebre de prop del Pou de Glaç de la Font de la Portella i camí del Turó Roig

Pessebre del Collet Estret de les Cabrillas Zumberas

Pessebre del Turó de les Tres Creus o de la Pola

Pessebre del Cim o Roca del Corb

Pessebre Carena de les Pedritxes, al Pic de l'Àliga

Muntar el pessebre a casa cadaés una vella i bonica tradició que s'ha celebrat durant segles, i continua amb la mateixa màgia. Ara bé,És una manera de viatjar al passat a través de les roques i la vegetació. Des de fa molts anys, és un costum que existeix a Catalunya i consisteix aPassats els dies de Nadal, el pessebre es va a buscar i es guarda de nou, fins a l'any vinent, on s'instal·larà en un altre lloc. Alguns, fins i tot, compten amb unal costat per escriure-hi curiositats.Hem fet un recorregut per les muntanyes pròximes a Terrassa, i hem trobat uns quants pessebres que recopilem a continuació. T'ensenyem com són i on trobar-los.i comentar-los a sota! I tu, coneixies la tradició?Un pessebre adient per fer una petita passejada. El punt de partida és des de la Casa Nova de l'Obac o el restaurant de la Pastora. S'hi pot accedir en cotxe i aparcar a l'aparcament de la Casa Nova de l'Obac, que està a la carretera de Rellinars, la B-122. Es segueixen les indicacions cap a la Casa de l'Obac Vell, i en el seu interior veiem el pessebre. El camí és primer asfaltat, i després és de terra, sense cap dificultat.Com a següent proposta i molt a prop de l'Obac Vell, trobem el pròxim pessebre. Es segueix el mateix camí de terra SL-C 63, i just davant de la indicació Turó Roig, Font de la Portella i Collet de Pals es troba. Aquest pessebre té un bloc de notes per escriure-hi. A més, també recomanem la visita al Pou de Glaç de la Font de la Portella i del Turó Roig, que estan força a prop.Com a tercera proposta i per als més amants de la muntanya, portem el pessebre ubicat al Collet Estret, en una cota més alta de la Serra de l'Obac. S'hi pot accedir des de molts llocs, des de la Casa Nova de l'Obac en direcció la Torrota de l'Obac i el pou de glaç del Camí de l'Estepar.També s'hi pot accedir des de l'aparcament de la Barata de la carretera de Matadepera B-1221 i pujar pel camí Ral. Una altra possibilitat és accedir-hi des del pessebre anterior. En aquest cas, hem de seguir les indicacions cap a la Font de la Portella. Aquest cop, el camí es fa més estret i obac. Un cop a la font, hem de seguir el camí i pujar per la canal del Llop. El primer quilòmetre el camí és bastant pla, però un cop arriba al Torrent de la Saiola, el camí s'enfila en força pendent i amb vegetació abundant durant gairebé dos quilòmetres.S'ha de seguir el canal del Llop fins al final, doncs acaba en el Collet Estret. Els amants de la muntanya i del trekking gaudiran de la canal del Llop. Just en el Collet trobarem el pessebre més gran dels sis que proposem. Veiem que en un tros de fusta hi ha gravat els noms dels autors "Cabrillas Zumberas" i una caixa amb un bloc de notes per escriure-hi.Com a proposta, des del Collet Estret podem observar les meravelloses vistes de la Serra de l'Obac i de Montserrat, si caminem uns minuts des del Collet Estret en qualsevol direcció, sigui en direcció nord cap a Castellsapera, o en direcció sud cap a la Torrota de l'Obac.Com a quart pessebre, tenim el que està al cim del Turó de les Tres Creus o de la Pola, a 930 metres d'alçada. Es troba dins d'un bivac de pedres i al ben mig d'una soca d'un arbre (un magraner). No compta amb cap full per escriure-hi. Està al cim, amb molt bones vistes de la muntanya de Montserrat i ben il·luminat amb Sol tot el dia, orientat a ponent.Aquest pessebre està fet amb les conegudes figures de plàstic "clicks de famobil". Una possibilitat per accedir-hi és anar a l'aparcament de l'Alzina del Salari, situat a la carretera de Matadepera B-1221, al quilòmetre 11, i des d'allà, pujar caminant al Coll de Boix i seguir les indicacions fins al Coll de les Tres Creus i d'allí al turó. S'ha de dir que enguany no hi ha pessebre al Coll de Boix, com en altres anys.En aquesta ocasió ens trobem amb un mini pessebre, una pedra amb el dibuix d'un betlem, i que per la seva senzillesa i singularitat ens aclapara. Està situat a una alçada de 878 metres dins d'un arbust de xiprer i un romaní que estan al cim del pelat de pedra. Des de la Roca del Corb s'albiren les vistes de Matadepera, la Mola, el Montseny i Barcelona i el mar.Per accedir-hi, una possibilitat és aparcar a prop de la masia de la Barata, al quilòmetre 9 de la carretera de Matadepera, i des d'allà, pujar pel camí ral fins al Collet Estret. Des d'allà, es recomana seguir les indicacions d'un mapa o una aplicació, com el Wikiloc (recordem que al Collet Estret hi ha un altre dels pessebres esmentats).Com a possible indicació del mateix Collet Estret, trobem una mà estreta que porta al cim de la Roca del Corb. També hi ha possibilitat d'accedir-hi des de la Casa Nova de l'Obac, direcció la Torrota de l'Obac i el pou de glaç del Camí de l'Estepar. També hi ha la possibilitat d'accedir-hi des de l'aparcament de La Barata, pujant per un corriol de força pendent que puja pel costat de les restes d'un búnquer i fortificació de la Guerra Civil. Es recomana seguir les indicacions d'un mapa o bé d'una aplicació de rutes (com Wikiloc).Fa molts anys que aquest pessebre es col·loca en aquest bell indret, dins d'un niu de pedra. Enguany no s'ha trobat bloc de notes per escriure-hi. Per accedir-hi, una possibilitat és aparcar a prop del cementiri de Can Roure de Matadepera, a la carretera B-1221, i des d'allà pujar per la Carena de les Pedritxes en direcció al Turó de l'Ós i seguint cap al cim, el Collet de l'Àliga. Es recomana seguir les indicacions d'un mapa o de Wikiloc.Abans d'arribar al Collet de l'Àliga, trobarem el pessebre. Es recomana pujar fins al Collet per admirar les magnífiques vistes, tant del Vallès com del Barcelonès, com cap al Montseny i Montserrat. En anteriors ocasions, al Collet de l'Àliga hi havia hagut un senzill pessebre, fet amb "click de famobil" i que enguany no hi és.