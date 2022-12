Els gossos podran pujar al bus

Gossos potencialment perillosos

. El ple ha votat favorablement aquest divendres a la proposta presentada perdurant el torn de participació ciutadana, en el que ha intervingut com a representant de la plataformai d’ha explicat que el reglament deque permetrà l’accés dels gossos al bus “, on ja es pot viatjar amb mascotes, tot i que respectant unes normes.“sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició”. Han de pujar amb morrió i han d’anar subjectats amb una corretja. Els animals més petits han de viatjar dins de cistelles o gàbies i en cap cas poden ocupar un seient.Pel que fa als, la regulació de FFGC i Rodalies estableix queLa persona que acompanyi el gos ha de dur laque acrediti la inscripció al Registre Municipal i l’animal ha dede menys de dos metres. En el cas dels PTT, només es pot portar un gos per persona.Francisco Marin ha portat al ple una proposta molt més àmplia, la majoria dels punts de la qual no han prosperat. L’entitat Terrassa Can demanava, entre altres coses,i una bateria de millores que el col·lectiu considera “prioritàries” i que, en alguns casos, demana que s’executin durant el primer semestre de 2023.Durant el ple, el govern ha intentat transaccionar la proposta de Marin, amb l’oferta de crear una taula de treball per a unificar criteris sobre les zones de lliure circulació de gossos iEl representant de Terrassa Can, però, no ha acceptat la proposta. Ha reclamat “compromisos i actuacions concretes”i, en conseqüència, només ha prosperat un punt de la proposta amb el vot de tot el consistori, el que feia referència a l’accés dels gossos al bus.