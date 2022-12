El Patge Xiu-Xiu ja rep les primeres cartes a Terrassa

Cadaés especial no només perquè és Sant Esteve, sinó perquè un enviat dels tres Reis Mags d'Orient fa una visita a la nostra ciutat. El passat dimarts va arribar ela l'Estació del Nord de Terrassa, on ja l'esperaven famílies de terrassencs per rebre'l, i els infants perAixí, el patge va recollir les primeres cartes i va recórrer des de l'Estació fins alon l’va fer-li el ball protocolari de benvinguda. Si no has entregat encara la carta, no pateixis! Encara tens temps. El patge encara ha de fer, des d'aquest 27 de desembre fins al 4 de gener.A partir d’aquest dimarts, el patge Xiu-Xiu anirà visitant diverses entitats. Estarà d’i de. Dimecres, d’i deDijous, 29 de desembre, i di de. Divendres 30 de desembre, d’mentre que, deEl dilluns 2 de gener, d. L’endemà, dimarts 3 de gener i d. Dimecres 4 de gener, de, abans de l'arribada dels Reis, també estarà recollint cartes. A més, el patge visitaràper recollir les cartes de tots els infants ingressats.