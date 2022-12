L’Ajuntament de Terrassa i el Gremi d’Hostaleria oferiran àpats saludables a les persones sense llar

treballen conjuntament per per tal d’amb uninferior al preu de l’àpat al públic, a lesque no tenen garantida la cobertura de l’alimentació.Els serveis socials tenen diferents projectes amb què es dona resposta a la necessitat alimentària i que es presta mitjançant ajuts individuals i convenis amb entitats del tercer sector. Són projectes com elel conveni del menjador social signat amb la, places de menjador acordades amb la Generalitat i que es presten als casals cívics i comunitaris de la Generalitat, el conveni amb Alei per garantir l’alimentació mitjançant el projecte de la Trobada ien concepte de subsistència i alimentació.explica que «ens mancava un projecte alimentari adreçat a donar resposta a les persones sense sostre de la nostra ciutat.».Des de Serveis Socials es derivaran les persones sense sostre que necessitin aquesta prestació social d'urgència als establiments adherits. Actualment, s’està tancant el conveni i el protocol que permetrà iniciar aquest nou programa.