Una volta en moto per La Marató: «Tornes a tenir esperança en la gent»

El passat diumenge va ser el dia oficial de La Marató de TV3, programa televisiu que cada any recapta diners per ajudar a Sanitat a investigar en diverses malalties. Després del recompte final, la, focalitzada en, va comptabilitzarHores abans de la retransmissió de l'esdeveniment televisiu,localitat on es situen els platons de TV3, per ajudar a recaptar diners per la causa. A través d'una crida a les xarxes, es van ajuntar entre, quei van aconseguir fins aUn d'aquests motoristes era en, terrassenc amant de les motocicletes i disposat a ajudar amb la causa. "", afirma. L'associació barceloninava organitzar el recorregut per les carreteres juntament amb la marcal'empresa fabricant de motocicletes més gran del Regne Unit.Fins ara, en Josep Lluís veia La Marató més llunyana, però enguany, unva fer que es sensibilitzés amb el motiu del programa. "". Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en els països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants.Segons declara el terrassenc, l'experiència sobre rodes va ser molt gratificant. "Col·laborar és un exercici d'ajuda als altres i a un mateix.".