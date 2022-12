Benvinguda del 2023 a la Seu d'Ègara de Terrassa

Dispostius previstos

L’Ajuntament de Terrassa convida als terrassencs i terrassenques aamb un acte organitzat a la, el proper dia. Les persones que vulguin celebrar l’entrada d’any en el marc d’aquest conjunt històric, únic i singular, només hauran de portar portar el raïm per poder complir així amb la tradició i gaudir d’una celebració en un ambient familiar i en un marc incomparable, emblemàtic i especial.Els i les assistents podran accedir lliurement a laa través del carrer Major de Sant Pere, el carrer de la Rectoria, el carrer de Joan Duch i el carrer de la Creu Gran.L’acte començarà a lesamb l’actuació de la cantant, compositora i actriu cubana resident a Terrassa,que oferirà al públic assistent un ampli repertori musical amb diferents estils per convidar a tothom a acomiadar el 2022 amb ritme i molta alegria. Una mica abans d’arribar a les dotze de la nit, laintroduirà, fins que arribats a lesl'farà sonar les campanes de manera que tots i totes les assistents puguin celebrar l’arribada de l’any 2023 complint amb la tradició iUn cop entrats en el nou any, serà el moment de l’inici de l’espectacle «, a càrrec de la Companyia Óscar Bueno, que oferirà als terrassencs i terrassenques celebrar l’arribada del nou any cantant, ballant i sobretot compartint música i bons moments. L’espectacle, que es preveu que finalitzi pels volts de la 1.30 h, comptarà amb unaen la que es projectaran videoclips que, acompanyats de la lletra de cançons molt conegudes per tothom, convidarà les persones assistents a cantar i ballar al ritme dels temes que han marcat la música en els últims anys i participant d’aquesta activitat deAmb aquest acte de benvinguda al nou any organitzat per l’Ajuntament de Terrassa es vol oferir als terrassencs i les terrassenquesLa regidora de cultura,, ha explicat que: «Quina millor forma de començar el nou Any que en un espai únic i especial per els terrassencs i terrassenques com la Seu d’Ègara, compartir aquest moment tan especial amb la nostra gent i». Boladeras ha afegit que «Ajuntament, parròquia i Associació de veïnes i veïns del barri han treballat plegats per poder oferir a les famílies aquesta proposta participativa amb la que es vol donar la benvinguda a un nou any que esperem sigui molt positiu per a tothom»i es podrà accedir lliurement a la Plaça del Rector Homs des de qualsevol de les vies d’accés habituals. Per motius de seguretatIgualment,per al correcte desenvolupament de l’activitat. El dia 31 de desembre s’instal·laran contenidors que es retiraran el dia 1 de gener al matí. El servei de neteja viària també serà reforçat.Pel que fa a, per facilitar que la ciutadania que ho desitgi pugui assistir a l’acte en transport públic sense necessitat d'utilitzar el vehicle privat,que fa un recorregut circular entre la rambla d'Ègara i les avingudes de Barcelona, Jaume I i l'Abat Marcet, passant per Can Jofresa. Aquest servei de transport nocturn comptarà, a més, amb el servei de "parada intermèdia". Per a més informació podeu consultar la pàgina web www.tmesa.com.