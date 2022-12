Arriba la 3a edició del «Sex Education Film Festival» a Terrassa amb quaranta curtmetratges

Història i Novetats de la tercera edició

Amb una forta aposta pel talent femení, torna la 3a edició del 'Sex Education Film Festival' a Terrassa, elDesprés de dues exitoses edicions, el 'Sex Education Film Festival' torna a Terrassa delamb una nova mostra de, majoritàriament dirigits per dones, mostrant una clara aposta pel talent femení.Amb aquesta tercera edició, el festival es consolida com ano només en els adolescents sinó també en adults, a través de projeccions que defensen la sexualitat lliure, la diversitat, el compromís i la reflexió, i enguany amb una gran diversitat de curtmetratges centrats en temàtiques feministes.La iniciativa va néixer de l'afany de dos amics,, que gràcies a la seva experiència en el sector de la sexualitat i l'educació, van sentir la necessitat de divulgar sobre la importància de rebre una educació sexual adequada. Per posar en relleu que aquesta mancança educativa era la causant de diversos problemes actuals, van decidir iniciar un festival que es convertís en un espai on compartir i comunicar de forma creativa sobre sexualitat.celebrada el febrer de 2022, ambEntre els, se n'ha fet una tria de 40 que s'han dividit en les categories _Teens_ i Adults. Amb una28 dels curts són dirigits per dones, 10 per homes i 3 de direcció compartida, i diversos curts tracten temàtiques feministes. Entre els seleccionats trobem títols nacionals com _Flores para Concha_, de Mabel Lozano guanyadora el 2021 amb el_Magia negra_ amba la direcció ila interpretació o _Tula_ decurtmetratge candidat alsi qualificat pelsAquest any el festival també compta amb peces internacionals, com és el cas de la francesa _Camille and I _amb, o els dos curts d'animació alemanys _Make her dance_ i _Ways to make love to her_ deUn dels objectius del festival és consolidar l'esdeveniment com a referent a la ciutat, involucrant així diferents entitats i òrgans locals en la seva organització. És per aquest motiu que el cartell del festival ha estat seleccionat entre lesde lon el disseny de l'estudiantha estat l'escollit.Alhora, com a novetat, el festival inaugurarà l'edició d'Adults amb l'activitat duta a terme per The Porn Conversation, organització de l'aclamada directora de cinema, activista i productora de porno feminista, on la principal finalitat ési afrontar la realitat del porno, sovint font d’informació per a joves sobre sexe i sexualitat.El "Sex Education Film Festival", se celebrarà entre el dilluns 6 i el dissabte 11 de febrer a Terrassa i es desenvoluparà principalment al Cinema Catalunya. Els curts es projectaran durant_Adults_ i _Teens_. La cloenda i lliurament de premis serà de lliure accés i se celebrarà el dissabte 11 de febrer al Teatre Principal de Terrassa.Les entrades sortiran a la venda molt aviat al web del Cinema Catalunya i al web del festival. A més, el festival també es podrà seguir en línia a través de la plataforma