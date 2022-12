La Cavalcada de Reis de Terrassa estrenarà carrosses màgiques

Prepara la teva carta per al Patge Xiu Xiu

Terrassa ja s'engalana de Nadal i es prepara per rebre dues visites ben especials que il·lusionen petits i grans, però sobre tot els més menuts: la del P atge Xiu-Xiu i la de Ses Majestats, els tres Reis Mags d'Orient. Enguany, Meltxor, Gaspar i Baltassar recorreran els carrers de la nostra ciutat amb, cadascuna per ambientar el motiu de cada rei: Or, Encens i Mirra.Les noves carrosses han estat dissenyades pels alumnes de, que han apostat per tornar als orígens de la tradició a través de la combinació d'elements. Els materials seran diferents depenent de cada carrossa, seguint amb el, aprofitant que ja serà fosc quan comenci la Cavalcada. Cada carrosa compta amb la seva idiosincràsia pròpia., ha declaratdirector de l'Escola, durant la presentació d'aquest dimarts a la Masia Freixa., organitzada com cada any pel, aplegarà, comptarà amben total i repartiràSes Majestats aterraran de l'helicòpter al barri de, al districte 5, el 5 de gener a les 18 hores. La Cavalcada començarà a lai recorrerà els carrers fins arribar alnova ubicació on els Reis Mags llegiran un missatge dedicat a tots els infants de la ciutat., ja escollides a través d'un sorteig efectuat pel Centre Cultural El Social. La Cavalcada comptarà, a més, amb, 500 patges () iEl Patge Xiu Xiu, arribarà a la nostra ciutat el 26 de desembre, dia de Sant Esteve, a les 18.08 hores a l'. i iniciarà el recorregut des del Carrer del Nord fins arribar al Raval de Montserrat, on l'àguila li farà el ball de benvinguda.Aquell dia ja començarà a, i continuarà durant catorze recollides des del 27 de desembre fins al 4 de gener, amb tres visites a districtes. El dia 5, abans de l'arribada dels Reis, també estarà recollint cartes a partir de les 16 hores al Parc de les Nacions Unides. A més,La primera vegada que el patge va arribar a la nostra ciutat va ser el 1951, fa 71 anys, aproximadament la mateixa data que la Cavalcada. "És una cavalcada gairebé centenària, i", ha afirmatalcalde de Terrassa. L'alcalde ha dedicat l'acte a, terrassenc molt vinculat a l'esdeveniment i que va morir la setmana passada.