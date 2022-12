Dol a Matadepera per un incendi mortal

14 persones ateses

El municipi deestà de dol oficial per ladel passat diumenge en una habitació de la, al Passeig Àngel Guimerà.Elsvan rebre l'alerta a lesde la matinada de diumenge, i es van desplaçar al lloc dels fets amb, entre les qualsLa residència compta amb una instal·lació de planta baixa i dues plantes amb diverses habitacions. A l’arribada dels efectius van confirmar que el foc, les causes del qual encara es desconeixen,A les 03.26 hores es donava el foc per controlat.En aquesta àrea es van, que van poder ser evacuats després que finalitzessin les tasques de ventilació. A les 05.04 hores va finalitzar l’evacuació de totes les persones. Es va muntar unaper poder anar valorant totes les persones residents a mesura que eren evacuades. A les 06.18 hores ja donaven l’actuació per finalitzada.de les quals 10 residents per inhalació de fum: 8 lleus i 2 menys greus que han estat traslladats, un ali l’altre a laTambé han atès una treballadora de la residència i un policia local per inhalació de fum i un bomber per una contusió lleu.La comunitat de la Residència Sagrada Família de Matadepera ha lamentat els fets i explica que les dues residents que estat derivades a un hospital per prevenció davant la possible inhalació de fum, però es troben en bon estat. Tota la resta de residents, la comunitat religiosa que viu a la Residència i el personal, es troben bé, sense cap conseqüència.Per completar el dol,s'han fet càrrec de les diligències i la investigació.