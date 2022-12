L'Oficina Antifrau assessorarà l'Ajuntament de Terrassa en la millora del sistema d'integritat

L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'amb la finalitat de treballar conjuntament en la implantació, consolidació i millora del sistema d'i l'elaboració del, una col·laboració que s'allargarà fins a l'any 2025 sense cap despesa afegida per al Consistori.El conveni s'emmarca en el compromís de Terrassa en adoptar mesures que millorin lade la ciutadania en les institucions i les persones que les representen, la garantia de l'ètica i la integritat institucional, l'accés a la informació pública i el retiment de comptes, i que es recullen al Pla d'Integritat Institucional que permet anar més enllà del compromís amb el codi ètic de bon govern i de conducta, un codi en el qual també va participar l'Oficina Antifrau.El pla es troba en la fase final de la seva elaboració i s'aprovarà aviat al. Des de l'Ajuntament de Terrassa s'estan impulsant els treballs necessaris per consolidar i enfortir el sistema d'integritat, i per això revisarà els actuals instruments amb què compta - el marc normatiu, els canals de denúncia, els protocols i mesures de prevenció, detecció i correcció i el model organitzatiu - per tal d'afavorir elorganitzatiu en els àmbits de l'ètica i la integritat pública. A més d'assessorar el Consistori en tot aquest procés, l'organisme també col·laborarà en l'elaboració deen matèria d'integritat per al personal municipal., regidora de Transparència i Qualitat, assegura que "treballem sempre per reforçar la confiança de la ciutadania amb les institucions públiques i, en aquest cas, amb la que li és més propera, l'Ajuntament". Segons Martínez, la confiança és "la base per fer avançar la nostra ciutat" i per això és necessari dotar-se d'aquesta mena d'eines perquè l'ètica i la integritat "marquin sempre el rumb de les nostres decisions".