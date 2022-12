Terrassa se suma un any més a «La Marató» de TV3

Totes les activitats de La Marató de TV3 a Terrassa

Festa infantil en la que hi haurà activitats lúdiques i es donarà esmorzar amb xocolata desfeta, coques,... També hi haurà una fira de roba de segona mà i una tómbola.



Festa Solidària

AMPA Col·legi Mare de Déu del Carme

18 de desembre, 10h

Col·legi de secundària Mare de Déu del Carme

Diada d'activitats esportives dirigides per als infants, zumba per a tota la familia, l'entrega de premis del concurs de pessebres i la celebració del concurs de dibuixos de Nadal. Hi haurà xocolatada, servei de bar i un munt de sortejos per a tothom.



Ballada de Santa Llúcia

Bastoners de Terrassa

18 de desembre, 12h

Plaça Vella - Raval de Montserrat

Cercavila i estrena de la colla infantil. Posteriorment s'incorporen el grup de grans per ballar conjuntament per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio amb una ballada estàtica.

Torneig benèfic de Pitch & Putt



Jornada lúdica i esportiva

IES Pere Viver

16 de desembre, 17h

IES Pere Viver

Jornada lúdica a l'IE amb la participació de tota la comunitat educativa.



De Matadepera a Txetxènia

IES Torre del Palau (companyia de teatre de professors)

20 de desembre, 20h

Teatre Principal de Terrassa

Representació de l'obra De Matadepera a Txetxènia, una obra de Woody Allen adaptada per J.Giralt i dirigida per Rosa Ponsarnau.



Serveis de perruqueria i estètica

Imatge personal de l'Institut Terrassa

14 de desembre, 9h

Institut Terrassa

Atenció al públic amb serveis de perruqueria i estètica: trenes als cabells, manicures, massatge de cames i esquena.



Cursa solidària (3a edició)

Institut Ègara

17 de novembre, 9h

Serra de Galliners

Activitat esportiva lúdica oberta a tot el districte 7 de la ciutat, preparada per alumnat voluntari de Batxillerat.



Berenars solidaris

Institut i AMPA Can Roca

13 de desembre, 16.30h

Escoles de primària adscrites a l'institut Can Roca

Pares, alumnes i professors venen berenars a les escoles de primària més properes a l'institut.



Jornada solidària

Kids&Us Terrassa

18 de desembre, 10h

Plaça

Jornada familiar solidària amb diverses activitats on col·laboraran altres comerços i entitats del poble. Les donacions es recolliran amb l'import de les entrades per a l'esdeveniment i la venda de números pel sorteig d'una panera.



Setmana d'esmorzar solidari

L'Heura del Vallès Fundació Privada

12 de desembre, 10h

Escola L'Heura

Setmana d'esmorzars solidaris, del 12 al 16 de desembre, preparat pels alumnes per vendre a altres alumnes i mestres.



Pedalada per La Marató

Salesians Terrassa

4 de desembre, 10h

Pedalada per La Marató amb famílies de l'escola i el suport de l'organització BiTer.



Ball social de swing

Terrassahoppers de Jazz Terrassa

18 de desembre, 12h

Plaça Torre del Palau

Ballada de swing

Aquest diumenge se celebra un any més La Marató de TV3, i diverses entitats, comerços i centres educatius s'hi sumaran amb diverses activitats per recaptar fons per a la causa solidària, enguany dedicada a lesAl llarg dels mesos de novembre i desembre s'han organitzat activitats per a tota mena de públics amb l'objectiu, a més de la recaptació de fons, dede la importància de la salut cardiovascular.AFA Escola L'Avet18 de desembre, 11hEscola L'AvetCentre cultural El Social18 de desembre, 10hEl SocialTorneig clàssic del joc del parxís. Per participar-hi cal inscriure's enviant un correu a parxissolidari@gmail.comCN Terrassa19 de novembre, 10hPavelló de Bàsquet del CN TerrassaLlançaments a la màquina de tir.Club Stas Tarat19 de novembre, 10hInstitut Escola Pere Viver i AymerichJornada de 12h de jocs de taula amb recaptació de donatius per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.Club Tennis Les Fonts26 de novembre, 10hCT Les FontsTornejos de pàdel, frontó, tennis; partit de futbol i torneig de domino.Col·legi Maria Auxiliadora - Salesianes Terrassa16 de desembre, 15hLa Coral del centre fa una cantada solidària acompanyats d'alumnes del centre, amb el sistema de taquilla inversa.Col·legi Santa Teresa de Jesús14 de desembre, 9hCol·legi Santa Teresa de JesúsSorteig de dues paneres de Nadal i un dinar a La Cuina d'en Brics.Escola Airina13 de desembre, 17hSaleta de l'escolaEls alumnes del cicle superior han preparat paradetes amb petits objectes i sorpreses per a vendre als pares i alumnes de l'escola per col·laborar amb La Marató. Activitat els dies 13, 14 i 15 de desembre.15 de desembre, 16hSaleta de l'escolaEls alumnes de P3 a 6è podran fer aportacions i tindran un vas de xocolata calenta per acompanyar el berenar.19 de desembre, 17.30hPassadís de l'escolaEls alumnes del cicle superior vendran vasets de xocolata calenta als pares i als infants que estiguin fent cua per entregar la carta.Escola d'educació especial Crespinell16 de novembre, 9.30hL'escola transformarà els donatius rebuts en quilòmetres: "Caminem i correm per tu"Escola Lumen16 de desembre, 15.15hEscola LumenConcert solidari de Nadal ofert per l'alumnat i els mestres d'Educació Infantil i Primària de l'escola. Per acompanyar les nadales s'oferirà una xocolatada popular i les famílies podran fer aportacions a les guardioles.Auditori de l'EMM - Conservatori de Terrassa21 de desembre, 19hConcert de l'Orquestra Simfònica i altres grups de l'Escola Municipal de Música - Conservatori de TerrassaEscola Petit Estel - La Nova14 de desembre, 10.30hPati de l'escolaSorteig de 3 paneres de Nadal per a famílies, professorat i personal de l'escola organitzat pels alumnes de 1r de batxillerat, que han creat un spot publicitari per a l'ocasió. Paral·lelament l'Escola organitzarà un torneig de pàdel solidari.Escola Pia de Terrassa11 de novembre, 15hEscola PiaTallers de papiroflexia amb la col·laboració de Mútua General de Catalunya i taller d'origamis per a nens i famílies.25 de novembre, 17hEspai escolarVenda de productes d'olor i paradetes de Nadal amb entitats de la ciutat i els grups solidaris de l'Escola, Gas i Mou-te.Escolta Ramon Pont2 de desembre, 17hAl voltant de l'escola Ramon PontVoltes solidàries al voltant de l'escola per fer que el cor bategui amb més força i consciència que mai.Escola Tecnos16 de desembre, 17hPati de l'escolaDurant la setmana, els infants i adolescents faran sobres amb el lema de La Marató i es retornaran en una gran bústia incloent els donatius durant la setmana de la Fira de Nadal.Escola Vedruna Vall18 de desembre, 10hEscola Vedruna VallFesta al pati de l'escola amb tallers de Nadal, un patge, una marató amb les famílies i un rondallaire. Pel final de festa es farà un cor gegant al mig del pati, que també bategarà.Escoles Cingle Delta Jardinet2 de desembre, 15hCentre Terrassa i VallparadísAlumnes de 4t d'ESO preparen entrepans solidaris mentre els de Batxillerat i CFGM recapten al centre de Terrassa. A les 13h, dinar solidari i tarda de jocs tradicionals.Federació Catalana de Pitch & Putt4 de desembre, 8hCamp de Pitch & Putt