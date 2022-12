Neix la Comunitat Vallès PAE, d'impuls de la transició energètica al sector industrial

Les 24 associacions adherides

Elha formalitzat aquest dijous la nova comunitat energètica, en el marc d'una sessió anomenada Activem la cooperació als PAE, amb l'objectiu de fomentar laper avançar cap a la transició energètica. En total s'hi han adheritAssociacions i Juntes de Conservació dels Polígons d'Activitat Econòmica de la comarca.La missió d'aquesta comunitat és formalitzar un espai de treball i col·laboració entre les associacions adherides, el món local i els agents socials i així impulsar ladel Vallès Occidental.Així, entre els objectius que s'han definit hi ha el desenvolupament d'actuacions d'i potenrciar les, accelerar laal sector industrial, recollir interessos i necessitats comunes per elaborar propostes de millora, recomanacions i iniciatives conjuntes; impulsar l'intercanvi dei l'apoderament i professionalització de la gestió entre les entitats i les associacions dels PAE i fomentar projectes i activitats innovadores per modernitzar iEl Consell Comarcal explica que la, tant energètica com econòmica i geopolítica, està posant en dubte l'estabilitat del sistema energètic actual: les conseqüències negatives de la dependència i les del canvi climàtic s'han posat de manifest en els últims temps, i per això cal un canvi de model. Cal tenir en compte que a Catalunya només elde l'energia que es consumeix prové de fonts renovables, i que els recursos energètics són finits. El moment actual, a més, amb un marc jurídic favorable a l'autoconsum i la possibilitat dels ajuts dels fons europeusfa que sigui un temps d'aprofitar les oportunitats.El Vallès Occidental és la comarca amba les teulades, i els PAE concentren les cobertes més grans i amb les característiques generalment més favorables per obtenir rendiments alts de generació d'energia, i això converteix la indústria en unen l'impuls de la transició energètica.En el marc de la nova Comunitat Vallès PAE, des de l'es preveu donar suport i acompanyar les associacions i entitats de polígons, accions de difusió i formació, informació sobre finançament i recerca de recursos... tot plegat en coordinació amb els agents clau del territori, des d'una visiói aprofitant la comunicació interadministrativa per facilitar el desplegament de les energies renovables.Les associacions i entitats adherides són d'una quinzena de municipis del Vallès Occidental, i donen cobertura a un 79% de les empreses de la comarca. A més d'aquestes entitats, s'hi han sumat la patronal, eli lesLes 24 entitats adherides són l'Associació d'empresaris del Polígon Industrial "A", la Junta de Conservació de Santiga i la de Can Salvatella (Barberà del Vallès), l'Associació d'Empresaris de Castellbisbal. Castellbisbal Empresarial, l'Associació d'Empresaris de Castellar del Vallès, Cerdanyola Empresarial, la Junta de Conservació del polígon Pla d'en Coll (Montcada i Reixac), l'Associació d'empreses de Ripollet, el, Sant Cugat Empresarial, l'Associació d'empreses i propietaris de Can Roqueta i l'Associació dels polígons industrials de Sabadell (Sabadell), la Junta de Conservació Polígon Industrial Can Santiga (Santa Perpètua de Mogoda), l'Associació d'empresaris i propietaris dels poígons industrials de Sant Quirze del Vallès i l'Entitat de conservació de Can Corbera (Sant Quirze del Vallès), l'Associació Sentmenat Empresarial; l'Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial Els Bellots, l'Associació d'empresaris de Colom II, l'Associació d'empresaris i propietaris de Can Farcan, l'Associació d'empresaris i propietaris de Santa Margarida I i II, l'Associació d'empresaris i propietaris de Can Parellada, l'Agrupació de polígons de Terrassa (Terrassa) i l'Entitat de Conservació del polígon industrial de Can Torrella (Vacarisses).