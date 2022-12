Terrassa impulsa un projecte d'autoconsum solar compartit a Can Petit

L'Ajuntament de Terrassa ha convidat les empreses situades al Polígon Industrial dea participar en un projecte per incentivar l'i la creació d'una comunitat energètica. Una consultora especialitzada analitzarà la capacitat de les cobertes de les empreses per instal·lari produir electricitat, avaluarà les necessitats i demanda d'energia i estudiarà si poden compartir-la amb altres empreses del polígon.El projecte, que compta amb el suport de la, vol incentivar l'autoconsum fotovoltaic en el sector industrial i així avançar cap a un model energètic més sostenible, basat en les, i que les empreses puguin reduir la factura elèctrica i les emissions contaminants, millorant així la seva competitivitat.L'elecció de Can Petit respon principalment a les característiques urbanístiques del polígon, que compta amb carrers amples i cobertes de dimensions grans, més modernes que en altres sectors, i ben assolellades. El polígon se situa al nord de la ciutat i ocupa 36 ha de terreny, repartides en 25 parcel·les destinades a actitivat econòmica. Actualment agrupadel sector industrial, terciari i mixt.Terrassa és la tercera ciutat del rànquing de municipis amb més instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, amb 596, només per darrere de Sant Cugat i Barcelona, segons les dades de l'. Fins ara, el gruix de les instal·lacions és en habitatges, però en el sector empresarial també s'està registrant una tendència a l'alça.De fet, la ciutat compta ambamb naus que podrien tenir una quantitat important de mòduls a les seves teulades i generar la seva pròpia energia elèctrica renovable i compartir-la amb altres empreses i ciutadania, impulsant la creació d'unque contribuïria a reduir el cost de la factura, descarbonitzar l'economia i descentralitzar el sistema.