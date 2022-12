El 7è congrés Som Elèctrics: «Ens estem quedant sense temps»

Elha acollit recentment el 7è congrés, centrat en abordar l'estat actual de la transició energètica amb un panell d'experts de tots els àmbits. D'entre les diverses ponències, n'ha sorgit una conclusió concisa: que ens quedem sense temps per aplicar eli engegar la imprescindibleEn aquest sentit, el professor d'investigació i líder del grupha demanat "un canvi immediat" cap a un model sostenible, i afirmava que "és un dels grans reptes a assolir a nivell global", recordant que cal ser-ne conscients encara que molta part de la ciutadania es pregunti per què cal preocupar-se'n.Per la seva banda,, director del Departament d'Eficiència Energètica, vehicle elèctric i autoconsum deha assegurat que l'ésser humà "no és conscient de l'espai-tan petit que ocupem i del que disposem", i ha lamentat que "no reaccionem" davant l'El doctor en Geologia, docent i divulgadortambé s'ha mostrat taxatiu davant la situació: "malgrat totes lescelebrades, la temperatura no ha deixat de pujar en els últims 10 anys", i ha criticat que es facin "molts discursos de renovables, però lessegueixen pujant".Una altra de les línies de debat ha estat la necessitat d'impulsara tots els nivells per tal d'aportar solucions i encarar el nou model. Com apuntava, CEO de, "toca repensar el model per superar el bucle de l'economia de consum". Segons Vila, les solucions han d'estar en mals de perfils polítics i iniciatives "valents".També va expressar-se en aquesta línia, cap de l'oficina de transició energètica de l', que va marcar un objectiu: que els ajuntaments metropolitans siguinl'any 2030, un objectiu "ambiciosíssim" però que "si no som capaces de fer-ho nosaltres, no hi ha esperança per fer aquesta transició". Així, per a a Lladó, el moment de decidir com es prioritzen els diners per fer front als múltiples reptes que tenim per davant com a societat és ara., cap de línia de Residus i Economia Circular d', indicava que, per a la descarbonització, les línies d'actuació han d'anar acompanyades d'una estratègia d'investigació, desenvolupament i innovació "que ajudi la indústria espanyola a posicionar-se de forma competitiva a nivell global", per tal que les polítiques vagin acompanyades d'iniciatives tecnològiques a l'alçada.Per la seva banda,deassenyalava la necessitat de canviar del model centralitzat a un model, "mot més eficient i segur", on a més l'usuari pot emmagatzemar energia i no es depèn de grans centres.Finalment,, directora del projecte, ha fet èmfasi en la necessitat de dirigir-se a la ciutadania "no només amb rigor i veracitat, sinó que també elha de formar part de com arribar a la gent". Així, el discurs ha de ser més social que no pas polític, i "no culpabilitzant sinó cercant". Com a conclusió, Roig ha dit que "sembla que tot es posposa, els fets s’eternitzen i estem en una lluita contra rellotge que exigeix major definició, compromís i acceleració", i també ha lamentat que existeixi una evident "manca de coordinació" entre la mateixa administració, que impossibilita aquesta celeritat "tant necessària per aconseguir els objectius".