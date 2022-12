Dispositiu de seguretat especial per Nadal a Terrassa

Aquest dijous, 15 de desembre, s'activarà a Terrassa elamb motiu de les festes de Nadal, que estarà actiu fins al 9 de gener. La regidora de Seguretat, Via pública i Protecció Civil,, ha explicat que després de la pandèmia "s'espera que aquest any els carrers s'omplin de molta gent", i per això s'ha treballat en un dispositiu conjunt deamb l'objectiu de crear una "xarxa de vigilància i prevenció per generar un clima de seguretat en la ciutadania".El dispositiu s'ha organitzat pensant en la prevenció delsmés habituals en aquestes dates, però també s'actuarà contra la. Així, s'augmentarà la vigilància als principals eixos de la ciutat i es faran desplegaments i controls especials en esdeveniments concrets, com lai o la nit deLa presència policial es basarà en elper les zones més concorregudes, com el centre i els eixos comercials, per facilitar el contacte amb la ciutadania i la dissuasió d'infraccions, parant especial atenció alsde carteres i dispositius mòbils, lad'articles a les zones del portal de Sant Roc, la plaça Clavé, el carrer Major i la rambla d'Ègara, i també elamb els comerços amb visites per recollir informació dels problemes concrets durant aquest període.Pel que fa a la mobilitat, el dispositiu incidirà en controlar elsa l'illa de vianants i les zones de càrrega i descàrrega, i la sanció per l'ús inadequat deals eixos comercials.Per altra banda, es preveu ladel trànsit en hores de major afluència de vehicles quan impliqui una congestió rellevant i afectació al transport públic, amb tres nivells de regulació: el primer posarà atenció a les vies prioritàries i al voltant de l'illa de vianants ambi fluxos de persones; el segon, amb una situació de congestió mitjana, implicarà una l'interior de les àrees de vianants 1 i 2 i a la circulació de vianants per rambla d'Ègara, a més de controlar les zones de càrrega i descàrrega; i el tercer, quan es produeixi una situació de congestió, suposaràal Centre, només per casos molt puntuals de col·lapse circulatori o per seguretat dels vianants.Amb tot, per evitar situacions de gran congestió, l'Ajuntament recomana a la ciutadania desplaçar-se a peu, amb bicicleta o en transport públic sempre que sigui possible. En cas d'accedir-hi amb vehicle privat, es recorda que hi ha aparcaments al nucli antic i als barris perifèrics que són de fàcil accés i pròxims a aquest eix comercial.La Policia Municipal durà a terme dispositius per prevenir la conduccióamb campanyes de prevenció i detecció mitjançant controls estàtics específics.Patricia Reche, que ha presentat el pla de seguretat acompanyada del cap del cos de Policia Municipal, l'intendent major, i el cap de l'Àrea Bàsica Policial de Terrassa, l'intendent, ha posat èmfasi en la voluntat dels dos cossos "d'estar al màxim de prop amb la ciutadania, mitjançant el patrullatge i la presència constant al carrer". La regidora també ha destacat l'esforç del Consistori per ampliar i modernitzar el cos de Policia Municipal, tot recordant que a l'inici del mandat hi havia 209 policies i es preveu que n'hi hagien acabar-lo, "un salt molt important".