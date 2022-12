Xavier Lleonart: «No entenc on va a parar el pressupost de Salut»

Els metges han dit prou.com a inici d’un cicle ininterromput de mobilitzacions. El secretari general del sindicat, el doctor terrassenc(56 anys) ha explicat en declaracions a Diari de Terrassa els dos motius principals de la vaga: “D’una banda,en les quals es presta l’assistència a la ciutadania són vergonyoses i vergonyants.. Per altra banda, demanem que”.L’aspecte que més preocupa a Metges per Catalunya és “el mal servei que estem donant a la ciutadania. En aquest sentit.”. Lleonart porta 30 anys treballant al Consorci Sanitari de Terrassa (Hospital de Terrassa) considera que “. I alerta que “ben aviat es produirà la generació de tot el personal del ‘baby boom’ i si no es posa aturador a aquesta situació, la sanitat pública s’acabarà destruint”.“La manca de planificació va ser el gran problema. A tot això cal afegir-hi elsI finalment, la pandèmia. Tot plegat, ha esdevingut la tempesta perfecta. Els aplaudiments s’han acabat”, lamenta. I afegeix: “Assenyala també Lleonart que per bé que aquest any es va executar, Catalunya continua tenint les llistes d’espera més llargues de tot Espanya i. I es pregunta: “On han anat a parar aquests diners?”.Entén Lleonart que la solució ha de passar indefectiblement per la “voluntat política” i per una aposta decidida en favor dels professionals i les seves condicions laborals.Per la seva banda, elconsidera que hi ha temps suficient per evitar la vaga de metges. El sotsdirector del Servei Català de la Salut,, ha agraït als professionals que s’hagi deixat un marge de gairebé dos mesos que, diu, “permetrà tancar acords i donar sortida als pics de demanda en una època complicada com el Nadal”. Afirma entendre les reivindicacions.