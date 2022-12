22 anys de l'assassinat a Terrassa del regidor del PP Francisco Cano

El 14 de desembre del 2000, minuts abans de les 11 del matí,, moria a Terrassa després que explotés una bomba situada a la furgoneta Citroën C-15 que conduïa.va revindicar l'assassinat com a resposta al pacte antiterrorista que dos dies abans havien signat PP i PSOE a nivell estatal.L'artefacte havia estat situat dins d'una caixa metàl·lica i col·locada a sota del seient del conductor. Contenia cinc quilograms de cloratita, i va explotar quan el vehicle circulava pel carrer del General Milans del Bosch en direcció al passeig del Vint-i-dos de Juliol, al barri de Can Boada. Una ambulància va traslladar Cano a l'en estat crític, amb un traumatisme cranioencefàlic i ferides a les cames. A tres quarts de dues del migdia, després d'una operació quirúrgica, es va confirmar la seva mort. Cano, veí i regidor de Viladecavalls, no portava escolta. Havia nascut el 1955 a La Carolina (Jaén), però havia arribat al municipi un any després. Estava casat, tenia dues filles i era llauner.