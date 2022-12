Cinc nou vehicles híbrids per la Policia Municipal de Terrassa

Laa compta des d’aquest dilluns ambque substitueixen altres cinc vehicles de gasolina que finalitzen el seu rènting aquest mes.i disposen del nou logotipat basat en ella nova imatge corporativa, que garanteix la visibilitat dels vehicles a gran distància gràcies a la disposició i inclinació de les franges laterals en blau, blanc i groc del cos.Amb aquestes incorporacions,per a millorar la seguretat de la ciutat, tal i com declara l'En aquest sentit, els cinc nous vehicles patrulla híbrids se sumen a lesvehicles sostenibles que ja formaven part de la flota del cos.La Policia Municipal de Terrassa disposa actualment d'una flota de 90 vehicles, amb 17 patrulles, 2 furgonetes per atestats, una d'elles amb funcions d'oficina mòbil, 39 escúters -10 de les quals elèctriques-, 19 motocicletes de gran cilindrada i 13 vehicles per a altres tasques de suport operatiu.​