El ple aprova el pressupost del 2023 amb el vot en contra de tota l’oposició

Empreses municipals

El projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2023 ha superat el tràmit del ple. Ha estat aprovat inicialment amb el vot favorable dels socis de govern - Tot per Terrassa (TxT) Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) - i amb el rebuig en bloc de tota l’oposició, queL’Ajuntament de Terrassa tindrà l’any vinent unEl pressupost consolidat, que inclou les societats municipals, serà de 298 milions, 18 milions més que l’any anterior.L’administració ingressarà l’any vinent 9,3 milions d’euros, però estima una despesa de 17 milions. D’aquests, 4 milions corresponen a l’increment del rebut energètic, més de 2,2 milions a l’augment de la càrrega financera i 5,5 milions estan vinculats a l’increment de la despesa salarial dels 2.700 treballadors municipals.”, ha argumentat el primer tinent d’alcalde Isaac Albert, que ha volgut agrair de manera expressa “a l’equip de govern, que ha estat un equip en els bons moments i en els més complicats, i a l’equip tècnic, que ens ho ha posat fàcil”.Fins aquí el to distès d’un ple en què l’oposició ha acusat l’executiu d’ignorar les seves propostes, aplicar retallades i alhora fer “despeses electoralistes” i de comprometre “l’estabilitat pressupostària” de les empreses municipals, abocant-les al dèficit”.Elha afirmat que el pressupost de 2023Una situació a la qual algú haurà de donar la volta”. Els socialistes defensen que els 14 milions de més ingressos que tindrà l’Ajuntament l’any vinent “no seran suficients per fer front als increments de despesa. El sentit comú aconsellava contenir-la”, ha dit Vega, que ha retret al bi-partit que, en aquest context,“El 2024, governi qui governi, s’hauran d’incrementar els impostos”, ha afirmat Vega, un futurible que ha compartit el tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, tot i que amb matisos:”, ha dit. El polític ha insistit que el 2023 les grans decisions es prendran “en l’àmbit de la despesa”. Ciutadans ha afirmat que el llegat del govern és “més brutícia, més inseguretat i incompliments greus amb les rieres -ha argumentat la regidora-. I amb diverses empreses com a Eco -Equip , que està en risc de comprometre la seva estabilitat pressupostària els pròxims 4 anys”. Junts per Terrassa ha demanat “una mirada llarga” per a la gestió del hòlding municipal, ha apuntat la portaveu,El grup sobiranista ha lamentat que el govern no hagi admès una sola de les seves propostes al pressupost.El PSC també ha posat el focus en l’empresa municipal de la neteja, de la que ha dit que tancarà 2022 amb 1,2 milions de dèficit, i 2023 amb 3,2 milions. No hi haurà diners per als camions de recollida ni per la dreta ni per l’esquerra”, ha afirmat Vega, que ha desvetllat l’observació feta des de la mateixa Eco-Equip que la situació pot “acabar afectant la prestació del servei i a les freqüències de recollida”.Des del govern, la tintenta d’alcalde de Territori,, ha volgut rebatre l’oposició recordant que “- ha afirmat-. La situació afectarà les inversions, però les revertirem”.El soci Isaac Albert ha recordat que “les societats municipals són administració pública. Amb Eco-Equip hem fet el que tocava, disposar de la tresoreria, acumulada amb aportacions municipals, mantenir el servei i aguantar. Tancar amb dèficit no és el millor escenari i no és sostenible en el temps, però calia prendre decisions”.. “Vol dir que entenen la dificultat i saben que les decisions que es prenen són les que toquen”. Ara i en el futur, ha dit Isaac Albert , “. El repte que tenim és continuar construint un futur col·lectiu. Generant desenvolupament i riquesa”.L’executiu defensa la seva proposta econòmica per a l’exercici 2023 i ha volgut tancar el debat amb una“El missatge ha de ser d’optimisme i tranquil·litat”, ha insistit el tinent d’alcalde. “El 2023 podem visualitzar complicacions. La ciutadania ha de tenir clar que tindrà el seu Ajuntament al costat. Amb capacitat de generar ingressos i de fer front a les despeses”.Feta la votació, l’alcalde Jordi Ballart ha volgut dirigir-se als terrassencs defensant lai relativitzant la transcendència del pressupost municipal en l’economia global de Terrassa. “Cada euro públic, però, genera retorn al municipi, ha afegit, per citar com a exemple lad’aquest Nadal. “Aportarà un retorn econòmic de mig milió d’euros a la ciutat, a raó de 7 euros per euro invertit. És un exemple de l’efecte multiplicador del pressupost en benefici de la ciutat”.