Es reprenen els treballs de descontaminació i urbanització del carrer del Gasòmetre, al Segle XX

Un requisit previ

La presència d’de les antigues instal·lacions de laque fa funcionar des de l’any 1860 fins al 1941, va obligar a aturar el passat mes de març les obres de descontaminació d’aquest solar, situat entre elsUn cop s’ha estudiat i valorat la importància de la descoberta per al patrimoni industrial de Terrassa, ja que mostren com es reconduïa el gas des del seu punt d’elaboració fins als tres dipòsits de la fàbrica,. Posteriorment, la mateixa empresa farà les obres d’urbanització.Aquests terrenys formen part de l’actualització del, núm. 4, presentat per la propietat, i afecta un terreny de. Les obres d’urbanització contemplen enderrocar els paviments existents, explanar terres, pavimentar vials i espais públics, construir voreres i instal·lar mobiliari urbà. També preveu millorar la xarxa d’abastament, completar i fer noves xarxes de serveis de sanejament, d’enllumenat públic, d'electricitat (mitja i baixa tensió), de gas, de telecomunicacions i fibra òptica municipal, de recollida de residus i, també, de plantació d’arbres i de reg.La descontaminació de part d’aquests terrenys era un dels requisits previs a executar, en compliment de la resolució de l’de 23 d’octubre de 2020. Aquests treballs van arribar després d’anys de litigis entre la promotora de l’àmbit,Aquesta conflictivitat va concloure amb elun document en què l’empresa es va comprometre a assumir tots els costos derivats tant dels treballs de descontaminació com dels d’urbanització.Amb el desenvolupament urbanístic d’aquest polígon d’actuació urbanística,amb finançament privat, com unamb més verd i noves zones d’esbarjo i jocs infantils. Una actuació que s’emmarca dins la voluntat de l’equip de govern d’impulsar nous usos en solars buits històrics, com també en edificis i entorns desactualitzats, com són alguns dels antics vapors industrials.