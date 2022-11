Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes i una dona per tràfic de drogues a Terrassa

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Terrassa van detenir el dijous 24 de novembre a dos homes, de 56 i 51 anys, i una dona de 55, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.Les detencions són resultat d’una investigació oberta durant els mesos d’octubre i novembre després de tenir informació per part d’una persona anònima per la possible existència d’un domicili dedicat al tràfic de substàncies a la població de Terrassa.Després de diverses gestions d’investigació, es va tenir també coneixement d’un segon domicili destinat al magatzematge de les substàncies a la mateixa població.Fruit de tota la investigació, el passat 24 de novembre es va realitzar una entrada i perquisició als dos domicilis, en què van intervenir agents de la comissaria de Terrassa i l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Metropolitana Nord.Durant l’escorcoll es va localitzar diverses substàncies, estris destinats al consum i tràfic i diners en metàl·lic. Concretament, de les substàncies intervingudes es va trobar marihuana, haixix, metadona i cocaïna. La droga intervinguda està valorada en 1.575 euros. D’altra banda, es va intervenir més de 215.000 euros en metàl·lic.A l’interior del domicili destinat com a punt de venta els agents van detenir un home i una dona i un tercer home al segon domicili també situat a Terrassa, el qual s’utilitzava com a magatzem. Cal destacar que els detinguts ja tenien antecedents per fets similars i en un dels domicili ja es va detenir a una altra persona l’any 2016.La investigació continua oberta i no es descarta més detencions. Els detinguts van passar a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Terrassa qui va decretar ingrés a presó als dos homes i llibertat amb càrrecs a la dona.