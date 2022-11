Terrassa activa les mesures d’estalvi per adaptar-se a la fase d’alerta per sequera decretada pel Govern

Mesures previstes

El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, queda limitat de 20 h a 8 h. El consum d’aigua ha de ser la mínima indispensable i no pot superar els 450 m3/ha/mes.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.

Es prohibeix omplir les fonts ornamentals, els llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire, exceptuant en situacions d'alerta per contaminació atmosfèrica per PM10.

La neteja de qualsevol classe de vehicle queda limitada als casos següents:

Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que comptin amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb l’ús d’esponja i galleda També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible

L’ús d’aigua en granges procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

Requerir als grans consumidors (amb un consum superior a 6000 m3/any) que elaborin un “Pla d’ús eficient de l’aigua” per a prendre mesures per a reduir el consum.

Omplir les piscines queda limitat als següents casos:

Reomplir de manera parcial aquelles piscines que tinguin un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. En centres educatius, l’ompliment total o parcial de piscines desmuntable de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Mesures preventives i de gestió de l’ACA

Consells d’estalvi

Revisar les instal·lacions per evitar fuites i reparar cisternes i aixetes que degotegin aigua.

Dutxar-se millor que banyar-se. Una banyera plena gasta uns 300 litres, mentre que una dutxa consumeix uns 60 litres.

Tancar les aixetes mentre no fem servir l’aigua (a l’hora de rentar-nos les dents, per exemple) perquè una aixeta oberta raja a 10 litres per minut.

Evitar que el vàter sigui una paperera, ja que amb cada descàrrega s’aboquen uns 10 litres.

Adquirir preferiblement electrodomèstics de baix consum perquè incorporen programes d’estalvi d’energia.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), després de revisar la situació de la sequera a les conques internes, ha declarat l’entrada en la fase d’alerta hidrològica al sistema Ter Llobregat, ja que els seus embasaments (Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç) s’han situat al 33% de la seva capacitat. L’entrada en aquest escenari va entrar en vigor divendres, 25 de novembre, amb la publicació en el DOGC de la resolució del director.Aquesta situació no afecta, de moment, el consum d’aigua en boca en l’àmbit domèstic a la ciutat. Les prohibicions se centren, principalment, en els usos agrícoles, industrials, el reg de parcs i jardins i en el fet d’omplir les piscines. Es tracta d’adoptar mesures graduals que ajudin a reduir el consum d’aigua al municipi.El Comitè Municipal de Sequera de l’Ajuntament Terrassa, reunit dijous de la setmana passada, ja va concretar com aplicar les accions concretes d’estalvi d’aigua potable corresponents a la fase d'alerta, que alhora comporta posar en prealerta el Pla d'Emergència Municipal. A nivell municipal, els serveis de Medi Ambient i Espais Verds, ja han començat ha aplicar les mesures que afecten directament al Consistori.L'empresa municipal Taigua ha augmentat la vigilància de les fonts de subministrament i els recursos disponibles. D’altra banda, des del servei d’Esports s'establirà contacte amb les diferents entitats esportives de la ciutat per tal de trobar fórmules per adaptar el seu consum d’aigua a la situació de restriccions.Terrassa compta amb un Pla d’Emergència en situacions de sequera que fixa i planifica les mesures a emprendre en el moment d’activar-se una alerta per sequera. En aquestes situacions d’entrada en fase d’alerta les mesures contemplades són:Abans d’aquest Pla d'Emergència en cas de sequera, Terrassa disposava d’un pla de contingència que es va elaborar per una situació excepcional, com va ser la gran sequera de 2007-08 (16 mesos sense pluja), que ja contenia mesures importants i que són la base del pla actual.Amb l’alerta per sequera als àmbits Ter-Llobregat i Darnius-Boadella, l’ACA ha activat mesures preventives i de gestió a l’àmbit més poblat de Catalunya, com és Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana. Les restriccions se centren en els usos agrícoles, industrials, el reg de parcs i jardins o el fet d’omplir les piscines.L’ACA defineix 5 escenaris o estats representats per cinc colors: blau-normalitat, verd-prealerta; groc-alerta; taronja-excepcionalitat i vermell-emergència. El Pla Especial d’actuacions per situacions d’alerta i eventual sequera (PES) contempla que, si s’activa qualsevol dels tres últims escenaris, s’adoptin mesures graduals per reduir el consum d’aigua.Amb la nova alerta, ja són 13 els àmbits de les conques internes que estan en situació d’alerta, juntament amb les unitats del Carme Capellades, el Fluvià Muga, la capçalera del Ter, el Llobregat Mitjà, l’Anoia Gaià, l’Empordà, Banyoles, la Serralada Transversal i Prades-Llaberia. Amb l’entrada en alerta del sistema Ter Llobregat i de la conca de la Muga, hi ha a les conques internes de Catalunya un total de 515 municipis de 27 comarques que es troben en situació d’alerta per sequera, el que representa una població propera als 6,7 milions d’habitants habitants.A Catalunya les pluges tenen un caràcter irregular fruit del clima mediterrani agreujat pel canvi climàtic, que provoca que siguem vulnerables a patir episodis de sequera com l’actual. Per aquest motiu és important fer un bon ús de l’aigua, utilitzar-la amb responsabilitat i amb criteris de sostenibilitat aplicant les mesures d’eficiència i estalvi que estiguin al nostre abast.Algun dels consells són: