amb aquesta i més accions. La via legal només és una de les noves branques d’una lluita social que entenem molt més àmplia", ha manifestat, de laen la roda de premsa d'aquest dimarts per explicar el recurs de reposició que han presentat, a través de l’ADENC, contra l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’àmbit del sector dels Bellots II. , existent de de l'octubre de 2020, han recollit el recurs basant-se en dues premisses: "que l’Ajuntament ha dificultat l’accés a la informació a la Plataforma i no ha actuat adequadament a nivell administratiu,; i quei suposa un greuge a un corredor prioritari per al manteniment de la biodiversitat, com és la".Així, Tu ets entorns denuncia que el document definitiu aprovat, després de la modificació del POUM, no va ser sotmès a participació pública una vegada retornat de laA més, davant la resposta del regidor d'Urbanisme, Carles Caballero (ERC), que argumentava que no es pot tirar enrere la urbanització dels Bellots II perquèi, com a conseqüència,de terrassencs, la plataforma denuncia que va demanar un informe on constessin els costos, i no se'ls va entregar. ", ha evidenciatde la plataforma.Es coneix que el propietari d'un 80% del sòl és d'origen xinès, i la intenció és urbanitzar el sector amb macro empreses., que estan delimitats per terrenys fluvials. D'aquesta manera, la plataforma i les entitats que la recullen demanen una-ja que reclamen que al ser del 2003, ha quedat obsolet- per protegir lesque avui dia conformen els Bellots II. "Seria el major aprofitament urbanístic en els darrers 20 anys a la zona, i no preveu cap mitigació a la pèrdua de biodiversitat", ha afegit Querol."Un exemple en són el cas de l’, que ha identificat el Grup d’Ornitologia del Centre Excursionista de Terrassa. I finalment, també volem incidir en la importància de l’i en el fet que l’estudi ambiental no concreta el valor agrari dels sòls afectats, quan s’està reduint molt significativament la massa agrària de major dimensió restant al municipi de Terrassa, anant en contra de les estratègies europees més recents", ha llegit del manifest Castañé.La plataforma anunciarà les pròximes reivindicacions en les properes setmanes, i espera que aquest debat es tingui en compte de cara a les municipals.