Un alberg amb valors

Visita institucional i portes obertes

L’Alberg Vallparadís de Terrassa ha acollit un total de 700 persones usuàries durant el primer any de funcionament, el que representa una mitjana de gairebé 60 persones al mes. L’equipament celebra avui l’aniversari amb una jornada de portes obertes. Al llarg d’aquests 12 mesos, l’alberg ha registrat un total de 3.045 pernoctacions, principalment de grups de joves participants en intercanvis educatius (un 25%) o esdeveniments esportius (un 20%).També destaquen les pernoctacions de grups de participants en programes de voluntariat europeu i internacional (el 13%), estades artístiques (un 6,5%), els pelegrins del camí de Sant Jaume (un 4%) i els esplais i grups escoltes (un 3,7%).L’Ajuntament de Terrassa i la UTE Alberg Vallparadís (empresa que gestiona el servei, formada per Prodis i LaFACT) coincideixen a fer una valoració molt positiva del primer any de funcionament de l’equipament. Després d’un primer exercici amb un bon ritme de pernoctacions, l’Alberg Vallparadís està a punt de tancar un mes de novembre amb més de 130 persones allotjades, doblant així la mitjana de l’any, i amb reserves pels propers mesos a càrrec de grups ja allotjats prèviament, que han volgut repetir. La nova temporada també comptarà amb novetats de dinamització cultural de l’espai, en col·laboració amb entitats terrassenques.L’allotjament, tanmateix, representa una bona part de l’activitat de l’alberg, però no l’única. La sala polivalent situada a la planta baixa és un espai obert a tota la ciutadania, empreses i tota mena d’entitats per organitzar actes i activitats. En aquest primer any, la sala ha acollit actes d’organitzacions polítiques, trobades d’entitats, tallers artístics, assajos, etc. A més, aquest curs escolar l’alberg ha posat en marxa dos itineraris històrics per Terrassa de la mà de guies turístics amb capacitats diverses, que s’ofereixen a les escoles de la ciutat els dimecres i divendres dins la Guia d’Activitats Educatives municipal (https://gact.terrassa.cat), en col·laboració amb l’empresa local 3turons.L’Alberg Vallparadís està ubicat a l’edifici de l’Antic Ajuntament de Sant Pere, un edifici modernista del 1897 a tocar del parc de Vallparadís i la Seu d’Ègara, que també acull l’AV de l’Antic Poble de Sant Pere i l’Agrupament Escolta Torrent de les Bruixes. L’equipament, que forma part de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (Xanascat), compta amb 62 places distribuïdes en habitacions de 2 a 14 places, i ofereix dormir i esmorzar, mitja pensió o pensió complerta. L’alberg té la certificació Biosphere Sustainable Lifestyle, renovada recentment, que palesa el seu compromís amb la sostenibilitat en tots els aspectes de la seva activitat.L’Ajuntament de Terrassa, després de rehabilitar l’immoble en diferents fases fins el 2020, va adjudicar la gestió del nou servei d’alberg a una Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Prodis i la Factoria Social de Terrassa (LaFACT). El concurs públic especificava que el servei s’adjudicaria a una empresa o entitat social sense afany de lucre que abordi un objectiu social amb un model de negoci inclusiu. La UTE està desenvolupant a l’alberg un projecte d’inclusió laboral adreçat a persones amb capacitats diverses. El 2020 es van posar en marxa cursos de formació professionalitzadora, per a preparar les persones que ocupen diferents llocs de treball de l’Alberg.D’aquesta manera, l’alberg Vallparadís representa també una oportunitat laboral inclusiva i una incubadora de formació pràctica de les persones amb discapacitat d’especial dificultat. Durant aquest primer any, en el marc d’aquest programa, s’han fet cinc contractacions directes.Tot i que inicialment estava prevista l’obertura de l’alberg per a la l’estiu de 2020, la situació sanitària d’aquell moment va comportar que l’equipament acollís persones en situació de vulnerabilitat sense habitatge durant prop d’un any, fins que finalment l’alberg va obrir les seves portes el 30 d’octubre de 2021.Durant el matí d’avui dissabte, l’alberg Vallparadís ha acollit les visites d’entitats iinstitucions. La regidora de Joventut, Ona Martínez, i altres membres del Consistori han assistit a la primera d’aquestes visites i han celebrat l’aniversari amb l’equip professional de l’alberg i amb les persones representants de la UTE. A la tarda, de 15 a 18 h, tota la ciutadania està convidada a visitar-lo.