Un centenar d'espelmes liles a Terrassa: «Diem prou a la violència sexual»

Una dona, subjectant el cartell amb el nom d'una de les 38 dones assassinades Foto: Marina Torras

Un mar d'espelmes liles han omplert el Raval de Montserrat aquest divendres per reivindicar el 25N, dia internacional contra la violència de gènere . Enguany, l'epicentre de la protesta era laamb la campanya. Un centenar de dones, homes i infants s'han concentrat al carrer -al mateix moment que moltes altres es concentraven als altres districtes de la ciutat- per llegir manifests en contra de la repressió al col·lectiu femení."No podem obligar elsaquest any.. I tampoc oblidem les dues dones del Pakistan assassinades a Terrassa aquest any", ha expressat, regidora de Polítiques de Gènere. "en totes les seves formes i àmbits. Tenen a veure amb humiliar i amb poder, i en moltes ocasions es culpabilitzen les dones, en comptes dels agressors", han afegit integrants de la, que aborda aquests temes a la ciutat.Després delinstitucional en memòria de les víctimes, una a una diferents dones han anat llegint els noms de les 38 dones assassinades, l'edat i el lloc on van morir.També han recordat les dones iranianes, que protesten cada dia arran de, que va ser assassinada per dur mal posat el vel. La plaça ha entonat la cançó de "Bella Ciao", cantada per les dones iranianes, així com les cançons que la Coral delha cantat. "No és una lluita només de dones, és de totes i tots. Una lluita conjunta de tota la ciutadania", ha expressat, alcalde de Terrassa.