Terrassa reduirà les places d'aparcament en habitatges protegits de lloguer

Els habitatges protegits , tal i com s'ha votat aquest divendres en el ple ordinari de novembre, amb la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Així,La previsió anterior establia una plaça o una plaça i mitja, en cas que l’habitatge tingui una superfície compresa entre els 70 i els 120 metres quadrats.però ha manifestat que aquests no cal que disposin de tantes places d'aparcament com d'altres blocs. "", ha manifestat, regidor d'Urbanisme. PSC han votat a favor de la mesura, però ambAmbdós s'han preocupat per la falta d'aparcament als carrers de la ciutat. Meritxell Lluís , alcaldable de Junts, ha expressat: "Aquesta modificació permetrà avançar en la creació d'habitatges de lloguer a la ciutat, peròja que volíem reduir el trànsit"., del PSC Terrassa, ha estat d'acord amb Lluís, a més de"Ens falta un estudi econòmic que ens demostri els costos i l'estalvi, a banda que la falta d'aparcament és la quarta preocupació dels ciutadans de la ciutat".A aquestes al·legacions, Caballero ha recordat que,, i que Terrassa ja disposa de places d'aparcament necessàries per cobrir les necessitats dels vehicles que actualment hi ha: ". Un 95% de cotxes tenen accés a un pàrquing privat i hi ha 33.000 places lliures a la ciutat", ha evidenciat. Pel que fa a la rendibilitat econòmica, el regidor ha indicat que l'A més, Caballero ha destacat que, amb les obres a l'antiga fàbrica AEG es sumaran 1200 places, les den'oferiran 600 més i les delunes 1200 més. En total,actualment en els propers dos-tres anys.