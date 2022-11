El govern municipal demanarà a la Generalitat una normativa per regular les mares de dia

Proliferació

L’Ajuntament ha fet constar el seu suport a les llars d’infants privades de Terrassa en la seva mares de dia i centres de suport familiar. Això destaquen les escoles bressol després de la reunió mantinguda aquest dimecres amb l’alcalde, Jordi Ballart , que es va comprometre a “crear un espai de trobada i col·laboració entre l’Ajuntament i les escoles bressol privades per garantir que a la ciutat els serveis de cura d’infants compten amb la llicència i les autoritzacions pertinents”.A la reunió van assistir representants de l’El mateix Ballart ha indicat en una xarxa social la importància del tema, que “fa indispensable comptar amb el màxim de consens possible i el màxim d’acord i suport”.A més de la creació del citat “espai de trobada i col·laboració”,i afirma que posarà a l’abast dels ciutadans “tota la informació, de forma completa, de l’oferta i acreditacions de les escoles bressol de la ciutat, públiques i privades”.. Admet la denúncia de les escoles, que no s’ajusten a la normativa per la qual van demanar llicència municipal i per la qual han estat autoritzats, i que són escoles bressol encobertes”.Les llars d’infants esperen que s’erradiquin les males praxis i es realitzi “un seguiment estricte per part de l’administració pública per tal de vetllar pels drets de tots els nostres infants“.