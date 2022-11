ERC aconsegueix 1 milió d'euros per l’Estació de Terrassa Oest

“Sense consignació no hi ha estació”. Aquesta és la premissa, explica la portaveu i candidata a l’alcaldia per Esquerra Republicana de Terrassa , per presentar novament als Pressupostos Generals de l’Estat una esmena per garantir el finançament de l’ Estació de RENFE de Terrassa Oest : “L’esmena contemplava la reserva immediata de. La negociació ho ha situat finalment en unperò tenim partida i avancem perquè tot no es quedi altra vegada en la redacció només d’un estudi informatiu”.A l’hora de plantejar l’esmena al senat Esquerra Republicana de Terrassa ho va fer recordant el llarg camí recorregut des que aquesta infraestructura va ser incorporada per primera vegada ali que, la seva construcció esdevindrà una millora clau per la mobilitat en transport públic pels barris com(les mateixes projeccions del Ministeri calculen un volum d’usuaris de prop de 2.000 persones diàries).Des d’també es va presentar una altra esmena als PGE per incorporar. “Parlem de demandes aprovades en el Ple de Terrassa, votades per àmplia majoria”, explica la candidata i portaveu d’Esquerra, Ona Martínez, “Nosaltres el compromís amb la ciutat ens el creiem i el defensem arreu, sigui a Barcelona o a Madrid. En el cas de la Seguretat Social l’esmena de moment no ha estat acceptada, però estaria bé que el PSC Terrassa parés de fer un doble joc i defensés a Madrid el mateix que diu a Terrassa”.Respecte a la nova Estació, per Ona Martínez “El Ministeri de Transports no podia prometre tenir l’estació per li només tenir el desenvolupament de l’estudi informatiu a sobre la taula. La consignació pressupostària ha d’obligar ara a que no hi hagi excuses per demorar la seva execució”. Des d’Esquerra Republicana, a més, han volgut vincular aquesta esmena al territori “Hem condicionat la partida a la inversió en la línia 4. Si no es pot iniciar el projecte immediatament,. No hi pot haver excuses per avançar en la millora del servei de rodalies”El senador republicàha explicat que, de moment, l’anomenada LPGE comença el seu tràmit amb l’aprovació al Congrés, però que encara queda camí per recórrer des de l’òptica de la negociació durant els pròxims dies, abans no puguem donar per fet un acord definitiu. “Durant aquest procés, serem exigents en la defensa d’allò que creiem que és just per Catalunya”.