Tot sobre el Nadal 2022 a Terrassa

Els presents a l'acte de presentació del Nadal 2022, a la Nova Jazz Cava Foto: Marina Torras

Enllumenat, arbres de Nadal, pessebre i sorpreses

La bola de Nadal al portal de Sant Roc Foto: Cedida

Pista de gel i activitats per als més petits

Potenciar el comerç amb els vals de descompte

L'Ajuntament de Terrassa aposta enguany pertal com ha recalcat Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, en la presentació a la Nova Jazz Cava de les activitats preparades per aquesta època festiva. Es vol consolidar el concepte d'unes festes compartides i, amb una campanya que combina cultura, comerç de proximitat, música, activitats infantils, fires, il·luminació dels carrers i arbres de Nadal.El lemareivindica lade Terrassa amb les víctimes de la guerra d'Ucraïna i la voluntat d'estar tranquils, en família i com a societat. En l'acte d'aquest dijous, presentat per la periodistas'han desvetllat algunes de lesplanejades per aquest Nadal, però encara queden algunes sorpreses -especialment pel que fa a lao a l'arribada deli els Reis Mags d'Orient -.Com ja vam avançar a La Torre, Terrassa comptarà amb 900 punts de llum repartits per la ciutat, queamb la inauguració del Nadal a la ciutat i es mantindran fins al 9 de gener. El punt de concentració per a l'encesa serà elque compta amb el tradicional arbre de Nadal, de 12 metres. Enguany, s'ha instal·lat un nou avet, de 9 metres, a laA més, el mateix dissabte a la mateixa hora s'inaugurarà el pessebre, que enguany torna al Raval de Montserrat, també per obtenir més seguretat. El pessebre, de 40 metres quadrats, representa un entorn de Palestina amb dues construccions arquitectòniques elevades sobre uns rocalls, lligades per un pont, el naixement a sota en una petita cova i un rierol d'aigua corrent que les travessa, envoltat d'una zona ajardinada que complementa l'obra. També hi haurà disponiblei a la Capella de Santa Lluïsa.La música i cultura no faltaran amb els. Dissabte ja s'inaguraran amb més de 100 cantaires, i que potenciaran elSeguirà amb elde Terrassa, a la, i el festivalque portarà la música a tots els carrers del carrer. I, per descomptat, les sessions delque es jugaran al Centre Cultural El Social, i les actuacions dela la Plaça de Can Roca.Aquests dies ja hem començat a veure la bola gegant de Nadal al Portal de Sant Roc, i la marmota amb esquís a la Plaça del Progrés. També comptarem amb un ós a la Plaça Primer de Maig i dos pingüins al carrer Núria. La pista de gel s'inaugurarà el 2 de desembre a la Plaça Nova i hi serà fins al 8 de gener, en horari de dilluns a dijous de 17 a 21 hores, els divendres, caps de setmana i festius d'11 a 14 i de 17 a 21 hores, i el 25, 26 de desembre i 6 de gener de 17 a 21 hores. La pista tindrà unes dimensions de 420 metres quadrats, amb una capacitat màxima de 80 persones.Per compensar la petjada de carboni,, i l'empresa adjudicatàriaper l'empresa Clean CO2.[noticia]81708Els més petits podran gaudir un any més dels diferentsque hi haurà a tots els districtes de la ciutat, que començaran a circular el 6 de desembre i funcionaran fins al 4 de gener. Hi haurà, a més,adreçats a tots els públics que començaran a partir d'aquest dissabte.La campanya "Terrassa val molt" arriba a la ciutat. A partir de la setmana vinent es posaran a disposició els vals de comerç bescanviables, als quals els comerços de la ciutat es podran adherir. Aquests vals es podran adquirir pelés a dir, al comprar-ne un de 5 euros, funciona per compres de 10 euros.Segons Ramon Talamàs, president de lapermetrà fomentar el teixit comercial de la ciutat i retenir les compres: "No volem ser una ciutat dormitori. Aquesta campanya generarà un moviment de retenció de dos milions d'euros a Terrassa. és molt positiu", ha expressat Talamàs.A més, no pot faltar laque es situarà a ladel 2 al 19 de desembre, organitzada per l'Associació d'Amics de la Fira de Santa Llúcia. Enguany, també comptarem amb lade l'Associació d'Artesans de Terrassa, que es situa a la plaça Vella del 20 de desembre al 8 de gener.