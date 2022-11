Fira de Santa Llúcia 2022 a Terrassa: horaris i com arribar

[h2] Dates i horaris de la Fira de Santa Llúcia a Terrassa per Nadal [/h2]LaEstà organitzada, com cada any, per l, amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'horari és deDivendres 16 de desembre a les 20 hores hi haurà les Ballades de Santa Llúcia amb els Bastoners de Terrassa, enmig de les paradetes.[h2] Com arribar al mercat de Nadal de Santa Llúcia de Terrassa [/h2]La Fira de Santa Llúcia es situa a la Plaça Vella, al bell mig del centre de Terrassa. Per arribar-hi en tren, cal agafar laen direcció Terrassa Nacions Unides, i aturar-se o bé a la paradao a la deAmbdues es troben a deu minuts caminant de la Plaça Vella. En cas d'aturar-se a Terrassa Rambla, el camí és de pujada, i en cas d'aturar-se a Vallparadís Universitat, el camí és de baixada.En cas d'anar amb Rodalies, cal agafar laen direcció Terrassa, i baixar a la parada amb el mateix nom. D'allà, cal caminar uns vint minuts en baixada fins arribar a la Plaça Vella.I en cas de desplaçar-se en, a través de l'es pot sortir a la sortida 21, en direcció Terrassa Centre, i aparcar a uns deu-quinze minuts de la Plaça Vella, o bé cercar un aparcament del centre de Terrassa. Amb motiu de les compres de Nadal, els aparcaments del centre de la ciutat, tant públics com privats, seran gratuïts durant mitja hora. [h2] Tot el que pots trobar a la Fira de Santa Llúcia [/h2]A la Fira de Santa Llúcia pots trobar tot el necessari per decorar casa teva amb l'aire més propi del Nadal. Un dels elements que no faltarà a les parades és el pessebre . De totes mides i colors, trobaràs les figures que el complementaran, llums de tots colors, arbres, troncs, molsa i trossos de fusta, ornamentació, etcètera. Tot el que cal per donar el toc nadalenc a cada racó.