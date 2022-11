Ballart activa el Pla d’Emergència Municipal en alerta per risc de fortes ventades a la ciutat

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart , ha activat en alerta eldavant la previsió de forts vents durant el dia d’avui a la ciutat, atenent els avisos enviats pel, i d'acord amb les previsions meteorològiques emeses pelEl CECAT ha comunicat que el Servei Meteorològic de Catalunya informa que es manté la previsió dei s'ha reforçat aquesta previsió per a algunes comarques.En concret, a la comarca del Vallès Occidental el nivell de perill per avui dimarts dia 22 de novembre ésEl CECAT ha activat el pla especial d'emergències per risc de vent (VENTCAT) en fase d'alerta a la major part de Catalunya.