Estudiants de l'ESEIAAT reduiran el consum energètic de les llars de Prodis amb tecnologia de Schneider Electric

És la primera vegada que es forma una sinèrgia entre l 'ESEIAAT, l'empresai l'entitat social terrassenca Prodis . Amb l'aplicació del sistemauna solució de tecnologia intel·ligent que ha desenvolupat la companyia Schneider Electric, esde les llars de Prodis més endarrerides en eficiència, i es produirà aixíPròximament es faran els primers estudis,mentoritzats per Schneider i l'ESEIAAT. Es calcula que a finals d'hivern i principis de primavera es començaran a posar en pràctica els canvis en el consum energètic, i la iniciativa acabarà de desenvolupar-se alLa idea innovadora s'emmarca en el projecte docentque des de fa anys funciona a l'ESEIAAT teixint aliances amb empreses de diferents sectors.Volem millorar la vida d'aquestes persones, reduir la factura i també el cost energètic", ha expressatadjunt a gerència de Prodis. ", un cop finalitzat l'estudi. La universitat ha d'estar al servei de la societat", ha continuat, director de l'ESEIAAT.. Els estudiants podran veure quan una residència no és eficient, i trobar les millors solucions per electrificar edificis", ha afegitvicepresidenta de Home and Distribution d'Schneider Electric Ibérica. A través dede les llars de Prodis, els estudiants de l'ESEIAAT hauran de posar en marxa un pla que permeti l'accessibilitat total de tot el sistema als residents dels habitatges i que canviï els hàbits existents.Schneider Electrics ja ha implantat sistemes d'estalvi energètic en habitatges anteriorment en altres parts del país, però. "És una gran oportunitat per impulsar la transformació digital i d'estalvi energètic en les llars espanyoles i co-crear solucions amb les universitats i estudiants", ha expressat, vicepresident de Recursos Humans de la companyia.