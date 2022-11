Creu Roja inicia la Campanya de recollida i entrega de Joguines per Nadal

La compra de joguines per als infants, en segon pla

Amb el lema, la Campanya de Creu Roja Joventut pretén fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, entenent-la com un element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat. És per aquest motiu que es, sostenible i cooperatives entre infants en situació de vulnerabilitat de la ciutat de Terrassa.Amb laes calcula que aproximadament s’atendrà entreque suposa entreLes empreses que hi col·laboren són l'Ajuntament de Terrassa, Publitesa Comunicació, Fundación Manuel Lao, CECOT – Cerclemón, TMESA, Gremi de Transports i Logística de Catalunya, Diari de Terrassa, MónTerrassa, Materials Aplicacions Corporatives i Sera.fi.Durant el període de la Campanya es faran diverses actuacions al carrer arreu de la ciutat on el voluntariat de Creu Rojaa la població sobre la importància de garantir el dret al joc i el seu valor educatiu. Entitats, establiments i empreses col·laboraran com a punts de recollida de joguines i realitzaran també altres activitats. Elque s’activarà a partir del properA partir també d’aquesta data, també podran portar les joguines a la(c/Fra Bonaventura Gran, 10) en horari de dilluns a dijous de 09-14h i de 15h-17h i divendres de 09h-14h fins al 31 de desembre.ha emès un comunicat per conscienciar la població de les necessitats actuals dels infants: "Laha provocat que moltes famílies es trobin amb greus dificultats per atendre les seves necessitats bàsiques, especialment per despeses d’habitatge, gas, electricitat, aliments i transport. Aquest increment progressiu pot arribar a, queper als seus fills i filles".Per a Creu Roja i Creu Roja Joventut, el dret al joc és igual per a tots els nens i nenes al marge de la situació econòmica en la que es trobi la família. Per això es reivindica cada any que tots i totes tinguin els mateixos drets.de la importància del joc en el procés vital dels infants, com a element transmissor de valors socials".A més de sol·licitar la implicació ciutadana, atesa la situació econòmica actual,Aquest suport es pot donar de diferents formes: mitjançant la donació de joguines, realitzanto béAquestes es podran realitzar contactant amb Creu Roja a Terrassa al 93 788 14 41.